Cựu thị trưởng Philippines lĩnh án tù chung thân vì tội buôn người

Alice Guo, công dân Trung Quốc giả mạo quốc tịch Philippines để làm thị trưởng thành phố Bamban, bị kết án tù chung thân vì tội buôn người.

Công tố viên Philippines Olivia Torrevillas ngày 20/11 cho biết sau hơn một năm xét xử, tòa án đã ra phán quyết tù chung thân đối với Alice Guo và 7 đồng phạm về tội buôn người.

7 đồng phạm khác của Guo là Jaimielyn Santos Cruz, Rachelle Malonzo Carreon, Walter Wong Rong, Wang Weili, Wuli Dong, Nong Ding Chang và Lang Xu Po. Ngoài tội buôn người, Guo còn đối mặt các phiên xét xử tội rửa tiền và tham nhũng.

Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros, người phụ trách cuộc điều tra của Thượng viện về Guo, nhận xét bản án là "chiến thắng chống tham nhũng, buôn người, tội phạm mạng và các hành vi phạm tội xuyên quốc gia khác".

Cựu thị trưởng Bamban Alice Guo tham dự phiên điều trần của Thượng viện tại thành phố Pasay hồi tháng 9/2024. Ảnh: Reuters

Guo, 35 tuổi, bị cảnh sát Indonesia bắt hồi tháng 9/2024 sau khi chạy trốn khỏi Philippines. Bị cáo từng đắc cử và giữ chức thị trưởng Bamban, thành phố phía bắc thủ đô Manila. Tuy nhiên, một tòa án ở Manila hồi tháng 6 tuyên bố Guo là người mang quốc tịch Trung Quốc đã giả mạo làm công dân Philippines, do đó không đủ tư cách giữ chức thị trưởng.

Theo cáo trạng, Guo là bà trùm đứng sau một khu phức hợp ở thành phố Bamban. Đây là trung tâm lừa đảo trực tuyến do các băng đảng Trung Quốc điều hành với giá trị các vụ lừa đảo lên tới hàng triệu USD.

Khu phức hợp rộng lớn này bao gồm các tòa nhà văn phòng, biệt thự sang trọng và một hồ bơi lớn, bị đột kích hồi tháng 3/2024 sau khi một người Việt Nam trốn thoát và báo cảnh sát.

Quân đội và cảnh sát Philippines đã phối hợp đột kích khu phức hợp, giải cứu hơn 700 người Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Rwanda, và tịch thu nhiều tài liệu cho thấy Guo là chủ tịch của công ty sở hữu khu phức hợp này.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Vị trí khu phức hợp lừa đảo ở Bamban. Đồ họa: Google Earth

Ngành công nghiệp lừa đảo xuyên quốc gia đã bùng nổ ở Đông Nam Á trong những năm gần đây, với hàng trăm nghìn người tham gia. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, các nạn nhân trong khu vực bị lừa tới 37 tỷ USD năm 2023 và con số này có thể lớn hơn nhiều trên phạm vi toàn cầu.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. ra lệnh cấm các hoạt động cờ bạc trực tuyến quốc tế, đồng thời ra lệnh trục xuất công dân nước ngoài làm việc trong các trung tâm lừa đảo.

Hồng Hạnh (Theo AFP)