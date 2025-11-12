Cựu thị trưởng Istanbul đối mặt án tù hơn 2.400 năm

Thổ Nhĩ KỳCựu thị trưởng Imamoglu bị cáo buộc cầm đầu mạng lưới tham nhũng, đối mặt với án tù tối đa 2.430 năm.

Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/11 cho biết cựu thị trưởng Istanbul Ekrem Imamoglu đang đối mặt với 142 tội danh, trong đó có điều hành tổ chức tội phạm, nhận hối lộ, tham ô, rửa tiền, tống tiền và gian lận đấu thầu. Nếu bị kết án với toàn bộ tội danh, ông Imamoglu sẽ phải nhận mức án tù tối đa 2.430 năm.

Công tố viên trưởng Istanbul Akin Gurlek cho biết mạng lưới do cựu thị trưởng Imamoglu cầm đầu đã gây thiệt hại 3,8 tỷ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 10 năm. Cáo trạng dài 4.000 trang liệt kê danh tính 402 nghi phạm, trong đó ông Imamoglu được mô tả là "sáng lập viên và kẻ cầm đầu tổ chức tội phạm".

Ông Imamoglu trong sự kiện tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ tháng 4/2024. Ảnh: AFP

Cáo trạng nêu ra những phát hiện của Ủy ban Điều tra Tội phạm tài chính Thổ Nhĩ Kỳ, phân tích chuyên môn, video và tài liệu bằng chứng, đồng thời tiết lộ một số doanh nhân đã bị ép đưa hối lộ qua quỹ bí mật của thành phố Istanbul.

Ekrem Imamoglu bị bắt từ tháng 3 và đang chờ xét xử. Ông phủ nhận toàn bộ cáo buộc và cho rằng chúng mang động cơ chính trị. Cựu thị trưởng Istanbul hồi tháng 7 bị kết án 20 tháng tù vì tội xúc phạm và đe dọa công tố viên trưởng của thành phố.

Lãnh đạo đảng đối lập CHP Ozgur Ozel cho rằng cáo trạng là hành động can thiệp tư pháp nhằm ngăn ông Imamoglu ra tranh cử tổng thống năm 2028. "Vụ án này không mang tính pháp lý mà hoàn toàn vì mục đích chính trị", ông cho biết.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ những tuyên bố của ông Imamoglu và CHP, khẳng định tòa án hoạt động độc lập.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters)