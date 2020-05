Hyelim, cựu thành viên Wonder Girls, và bạn trai Shin Min Chul cưới vào ngày 5/7, sau bảy năm hẹn hò.

Công ty quản lý của ca sĩ xác nhận thông tin trên The Fact: "Cả hai hẹn hò thời gian dài và giờ đây quyết định gắn kết bên nhau đến hết cuộc đời". Chồng sắp cưới hơn Hyelim sáu tuổi, là một trong những võ sĩ taekwondo hàng đầu Hàn Quốc, hiện là giám đốc điều hành đội Mirme Taekwondo.

Cựu thành viên Wonder Girls kết hôn Hyelim và chồng sắp cưới trong show "Lose If You’re Envious". Video: MBC.

Hyelim hẹn hò Shin Min Chul từ năm 2013, qua sự giới thiệu của bố. Bố cô là cựu võ sĩ taekwondo và là cố vấn của Shin Min Chul. Ông mời cả hai đến dự một bữa tiệc và họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Đôi tình nhân công khai tình cảm qua show truyền hình Lose If You’re Envious của đài MBC. Quá trình chuẩn bị đám cưới sẽ được tiết lộ qua chương trình.

Hyelim (trái) thời hoạt động cùng Wonder Girls. Ảnh: Naver.

Hyelim sinh năm 1992 ở Seoul, gia nhập Wonder Girls năm 2010 khi nhóm quảng bá 2 Different Tearts. Sau khi nhóm tan rã năm 2017, cô tập trung vào việc học. Đầu năm, cô ký hợp đồng với LE Entertainment - công ty do Yubin - cựu thành viên Wonder Girls - thành lập.

Hiểu Nhân