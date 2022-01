Hàn QuốcSoyeon - cựu thành viên T-ara - kết hôn với cầu thủ bóng đá Jo Yu Min, kém chín tuổi, sau hơn ba năm hẹn hò.

Sáng 18/1, đại diện Think Entertainment - công ty quản lý của Soyeon - cho biết cả hai đã đăng ký kết hôn. Đám cưới dự kiến diễn ra vào tháng 11, khi mùa giải của Jo Yu Min kết thúc. Theo SportsChosun, Soyeon và Jo Yu Min gặp gỡ thông qua người quen vào năm 2019 rồi nảy sinh tình cảm. "Chúng tôi hy vọng các bạn ủng hộ và dành tình yêu thương cho hai người họ trong tương lai", người đại diện nói.

Cầu thủ Jo Yu Min (trái) và Soyeon. Ảnh: Naver

Tin tức Soyeon kết hôn gây bất ngờ với công chúng. Trước đó, cô không công bố tin tức hẹn hò, đăng ảnh bạn trai. Trên mạng xã hội, người hâm mộ gửi lời chúc phúc cặp tình nhân. Tài khoản Jumong viết: "Thật sự bất ngờ. Theo chân chị từ những ngày đầu ra mắt tới nay, luôn ủng hộ chị trong mọi quyết định. Chúc chị mãi hạnh phúc và có nhiều sản phẩm âm nhạc hơn nữa".

Soyeon sinh năm 1987, ra mắt với vai trò giọng ca chính của T-ara vào năm 2009, nổi tiếng với loạt ca khúc như Bo Peep Bo Peep, Roly Poly, Day by day... Cô lấn sân diễn xuất với phim Haeundae Lovers của đài KBS2 năm 2012 và Sweet Temptation năm 2015. Năm 2017, cô rời nhóm và hoạt động solo. Ca sĩ phát hành loạt MV như They Are All The Same, Interview... và tham gia nhiều chương trình giải trí như King of Mask Singer, Radio Star... Trước Jo Yu Min, cô từng có mối tình sáu năm với ca sĩ Oh Jong Hyuk.

Jo Yu Min kém bạn gái chín tuổi, hiện chơi cho câu lạc bộ Suwon FC. Anh cùng đội tuyển Hàn Quốc từng giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao châu Á 2018.

Soyeon hát "Interview" Soyeon hát "Interview" trong chương trình "Show Champion". Video: MBC

Hiểu Nhân