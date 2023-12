Cứu thanh niên kẹt trong trụ đèn trang trí cao 7 m

An GiangNam thanh niên leo vào và mắc kẹt trong trụ đèn trang trí tại công viên ở huyện Châu Phú, được cảnh sát giải cứu, ngày 17/12.

Cứu thanh niên kẹt trong trụ đèn trang trí Cảnh sát giải cứu thanh niên bị kẹt trong trụ đèn Video: Linh Phan

Sáng nay, người dân sống gần công viên tượng đài Trần Văn Thành ở thị trấn Cái Dầu, bất ngờ thấy thanh niên khoảng 30 tuổi, không mặc áo, kẹt trong trụ đèn trang trí bằng sắt, bên ngoài gắn đèn led. Lồng trụ chỉ vừa một người đứng.

Thanh niên bị kẹt nhiều giờ bên trong lồng sắt, không giao tiếp với người xung quanh. Một số người tìm cách hướng dẫn nạn nhân leo lên thoát ra ngoài nhưng không thành, đã báo lực lượng cứu hộ.

Một tổ cảnh sát PCCC thuộc Công an tỉnh An Giang tới cắt các thanh sắt, đưa nạn nhân ra. Quá trình cứu hộ gần 20 phút. Thanh niên không bị thương tích, song sức khoẻ khá yếu sau thời gian dài mắc kẹt, được đưa về trụ sở công an thị trấn.

Thanh niên mắc kẹt trong trụ đèn trang trí nhiều giờ. Ảnh: Linh Phan

Ông Phạm Thanh Hùng, Trưởng công an thị trấn Cái Dầu, nói người đàn ông biểu hiện bệnh không bình thường, nói năng lộn xộn. Sau khi được chăm sóc sức khỏe, anh này được công an đưa về nhà người thân ở xã Vĩnh Trung, cách đó 3 km. Người thân cho biết thanh niên bị tâm thần, thường đi lang thang.

Công viên Trần Văn Thành nằm ở khu hành chính huyện Châu Phú, là nơi tập trung các hoạt động vui chơi, giải trí tại địa phương. Các trụ đèn được làm trong công viên để trang trí cho dịp lễ, Tết.

Ngọc Tài