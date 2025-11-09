Cựu thẩm phán Malaysia: 'FIFA vượt quyền khi cấm 7 cầu thủ'

MalaysiaHamid Sultan Abu Backer cho rằng FIFA không có quyền khẳng định giấy tờ của chính phủ Malaysia là giả, trong vụ 7 cầu thủ nhập tịch bị cấm thi đấu.

Trên trang Malaysiakini ngày 8/11, ông Hamid khẳng định quyết định của FIFA là một sai lầm về thẩm quyền, vì cơ quan này đã tự ý đánh giá và kết luận các giấy khai sinh do chính phủ Malaysia cấp là giả mạo. "Một trọng tài hay ủy ban có thể bác bỏ tài liệu nếu thấy nghi ngờ, nhưng họ không có quyền tuyên bố giấy tờ là giả khi nó được cơ quan nhà nước hợp pháp ban hành", ông nói.

Cựu thẩm phán Malaysia, Hamid Sultan Abu Backer. Ảnh: Malaysiakini

Theo cựu thẩm phán người Malaysia, FIFA đã viện dẫn Điều 22 trong Quy định Kỷ luật của liên đoàn để đưa ra án phạt. Tuy nhiên, điều khoản này chỉ áp dụng trong các trường hợp cá nhân có hành vi "làm giả hoặc sửa đổi giấy tờ", không bao gồm trường hợp tài liệu do chính phủ cấp dù có sai sót trong quá trình phát hành.

"Điều 22 không thể được sử dụng để tuyên bố một tài liệu chính phủ là giả mạo", ông nói thêm. "Chỉ tòa án Malaysia mới có thẩm quyền duy nhất để phán quyết vấn đề đó".

FIFA đã phạt LĐBĐ Malaysia (FAM) 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11 tỷ đồng) và cấm thi đấu 12 tháng với 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Hevel. Malaysia đã kháng cáo nhưng bị FIFA bác bỏ.

Theo FIFA, các giấy khai sinh được FAM nộp trong hồ sơ xác nhận gốc gác Malaysia của các cầu thủ này đã bị làm giả hoặc chỉnh sửa để thay đổi nơi sinh của ông bà họ. Phó chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, khẳng định tổ chức này có cơ sở đủ vững chắc để kết luận vi phạm. FAM đến nay chưa nhận sai, chuẩn bị nộp hồ sơ kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS).

Ông Hamid thậm chí lập luận rằng FIFA đã "chống lại hồ sơ của một chính phủ có chủ quyền". Cựu thẩm phán nói nếu có nghi ngờ, FIFA nên đệ trình lên tòa án Malaysia hoặc quốc gia xuất xứ của cầu thủ, thay vì tự kết luận nội bộ.

Nhiếp chính vương Johor kiêm Chủ tịch CLB Johor Darul Tazim (JDT), Tunku Ismail Idris cũng coi quyết định của FIFA là sai luật và mang động cơ chính trị. Ông tuyên bố sẽ chi trả toàn bộ chi phí nếu FAM kháng cáo lên CAS và không sợ bị FIFA trừng phạt thêm.

Tờ Malaysiakini thì không muốn FAM nhận tiền từ ông Tunku. Bởi nếu FAM nhận tiền hỗ trợ, họ sẽ đánh mất tính độc lập, dẫn tới nguy cơ bị chi phối chính trị và quyền lực hoàng gia.

Tunku được coi là người có công tìm kiếm và nhập tịch 7 cầu thủ nói trên. Trong đó, có ba cầu thủ đã chuyển sang khoác áo JDT, là Figueiredo, Irazabal và Hevel.

Ngày 3/11, Ủy ban kháng cáo của FIFA đã bác đơn khiếu nại của FAM. Tổ chức này cho biết FAM và các cầu thủ có 10 ngày để yêu cầu bản chi tiết của quyết định, và 21 ngày để nộp kháng cáo lên CAS tại Thụy Sĩ.

FAM sau đó thông báo thành lập một ủy ban độc lập do cựu Chánh án Raus Shariff đứng đầu, để điều tra toàn bộ quá trình cấp và nộp hồ sơ liên quan đến 7 cầu thủ.

Hoàng An (theo Malaysiakini)