Cứu sống thiếu nữ đa chấn thương do tai nạn giao thông

Đà NẵngCô gái 18 tuổi gặp tai nạn giao thông đa chấn thương, suy hô hấp, suy tuần hoàn, được Bệnh viện Đà Nẵng huy động nhiều chuyên khoa ứng cứu.

Các bác sĩ nhiều chuyên khoa cùng tham gia cứu chữa bệnh nhân. Ảnh: Trần Phương

Cô gái, trú xã Bà Nà (TP Đà Nẵng) được Trung tâm Cấp cứu 115 đưa vào bệnh viện 10 ngày trước trong tình trạng nguy kịch: lơ mơ, da tái nhợt, bụng căng chướng, huyết áp không đo được, mạch ngoại vi không bắt được, cánh tay trái biến dạng. Siêu âm cho thấy có nhiều máu trong ổ bụng bệnh nhân.

Nhận định đây là ca tối khẩn cấp, bệnh viện kích hoạt "báo động đỏ nội viện", huy động nhiều chuyên khoa cùng lúc. Bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ với chẩn đoán đa chấn thương, gãy tay trái.

Chỉ trong vài phút, các êkíp bác sĩ ngoại tiêu hóa, ngoại lồng ngực, gây mê hồi sức, ngoại thần kinh, tiết niệu và chấn thương có mặt để cùng phẫu thuật song song. Khi mở ổ bụng, bác sĩ phát hiện hàng loạt tổn thương nghiêm trọng: vỡ lách, gan, thận, dạ dày, ruột non và đại tràng, máu tràn ổ bụng.

Các bác sĩ vừa hồi sức vừa mổ, ưu tiên cầm máu khẩn cấp, cắt lách, khâu gan, xử lý dạ dày - ruột bằng stapler để rút ngắn thời gian. Ca mổ kéo dài gần 5 giờ, bệnh nhân được truyền 10 đơn vị máu và các chế phẩm máu để duy trì sự sống.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe trước khi cho bệnh nhân xuất viện. Ảnh: Trần Phương

BSCKII Trần Văn Nghĩa, khoa Ngoại tiêu hóa, cho biết sự sống của bệnh nhân lúc này được tính bằng từng phút. "Nhờ kích hoạt báo động đỏ kịp thời và phối hợp nhịp nhàng, chúng tôi đã kiểm soát được tình trạng chảy máu và ổn định huyết động ngay trên bàn mổ", bác sĩ Nghĩa nói.

Ngày 10/10, sau 10 ngày điều trị, sức khỏe ổn định, bệnh nhân được xuất viện.

Báo động đỏ nội viện được Bệnh viện Đà Nẵng thiết lập nhiều năm qua, cứu sống nhiều bệnh nhân giữa lằn ranh sinh tử. Tháng 5/2020, bệnh viện cứu sống một bệnh nhân ngừng tuần hoàn hơn 20 phút do đuối nước. Tháng 8 vừa qua, bệnh viện cứu sống bệnh nhân ngưng tim 30 phút vì bị điện giật.

Nguyễn Đông