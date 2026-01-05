Cứu sống thiếu niên bị đâm thủng phổi

Nam thiếu niên 17 tuổi bị đâm thủng phổi, mất máu nghiêm trọng và ngưng tim trên bàn mổ, được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa phẫu thuật khẩn suốt 90 phút giành lại sự sống.

Ngày 5/1, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, thở nhanh, da xanh. Bệnh nhân có vết thương do vật sắc nhọn ở vùng lưng và hông trái, nghi gây tổn thương sâu.

Các bác sĩ nhanh chóng triển khai hồi sức tích cực, lập 5 đường truyền và chuẩn bị truyền máu khối lượng lớn. Siêu âm cấp cứu ghi nhận tràn máu màng phổi trái lượng nhiều, đe dọa tính mạng. Sau 45 phút hồi sức khẩn, kíp trực quyết định đưa bệnh nhân lên phòng mổ để mở ngực cầm máu.

Trong phẫu thuật, êkíp ghi nhận khoảng 2.200 ml máu trong khoang màng phổi trái, thùy dưới phổi trái có vết thương dài khoảng 2 cm, đang chảy máu và rò khí. Các bác sĩ khẩn trương khâu cầm máu phổi. Tuy nhiên, trong quá trình mổ, bệnh nhân bất ngờ ngưng tim. Phẫu thuật viên đã tiến hành xoa bóp tim trực tiếp trong khoảng 5 phút, giúp tim đập trở lại.

Sau 90 phút phẫu thuật và hồi sức tích cực, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Đến khoảng 5h sáng hôm sau, các chỉ số sinh tồn ổn định, mạch 80 lần/phút, huyết áp 120/70 mmHg, tình trạng thiếu máu được cải thiện. Tổng cộng bệnh nhân được truyền 10 đơn vị máu và các chế phẩm máu.

Sau 10 ngày điều trị, thiếu niên hồi phục hoàn toàn và vừa xuất viện. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết, việc xử trí nhanh, phẫu thuật khẩn và hồi sức tích cực đã giúp bệnh nhân vượt qua tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc".

Lê Phương