Cứu sống mẹ con sản phụ bị kẻ lạ đâm thấu bụng

Cần ThơĐang bán bánh mì, thai phụ 22 tuổi bất ngờ bị kẻ lạ dùng dao đâm thủng tử cung, được bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ phẫu thuật cứu cả mẹ và bé.

Chiều 22/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết sau một ngày phẫu thuật, sức khỏe nữ bệnh nhân (ngụ xã Phong Điền) tiến triển tốt, chuẩn bị chuyển về khoa Ngoại tổng hợp để chăm sóc. Bé trai sơ sinh nặng 2,3 kg, con của sản phụ, được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ theo dõi, hiện các chỉ số sinh tồn đều ổn định.

Theo điều tra ban đầu của Công an xã Phong Điền, sáng 21/11, sản phụ này đang bán bánh mì tại chợ ở địa phương thì bất ngờ bị Ngô Hoàng Phương 28 tuổi, ở xã Trường Xuân, TP Cần Thơ cầm dao nhọn lao tới đâm vào bụng. Ngay sau đó, người này bị chồng nạn nhân và người dân lao đến khống chế, giao cơ quan công an.

Nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sốc mất máu nặng, lơ mơ, mạch và huyết áp khó đo. Xác định thai nhi 36 tuần đang gặp nguy hiểm, bệnh viện kích hoạt quy trình "báo động đỏ" nội viện. Êkíp bác sĩ vừa hồi sức tích cực, truyền máu, vừa chuyển bệnh nhân thẳng lên phòng phẫu thuật mà không cần qua các thủ tục hành chính thông thường.

Kiểm tra thương tổn, bác sĩ phát hiện vết đâm xuyên thấu gây thủng tử cung và ba vị trí ở ruột non. Các phẫu thuật viên Khoa Sản nhanh chóng mổ bắt con, sau đó êkíp Ngoại tổng quát khâu lỗ thủng ruột, xử lý vết thương ổ bụng. Ca mổ kéo dài hai giờ, tiêu tốn 9 đơn vị máu và chế phẩm máu. Bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc bệnh viện, nhận định đây là trường hợp tối khẩn cấp, nếu chậm trễ vài phút sẽ đe dọa tính mạng cả hai mẹ con.

Tại cơ quan công an, Phương khai làm nghề bán vé số dạo. Nghi phạm thừa nhận không quen biết hay mâu thuẫn với nạn nhân. Do buồn chuyện gia đình, anh ta mua dao nhọn tìm đến sạp bánh mì gây án với mục đích gây thương tích cho người khác để giải tỏa tâm lý.

Công an Phong Điền đang tạm giữ hình sự Phương để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Nghi phạm có hai tiền án về cùng tội danh này, mới chấp hành xong án phạt tù hồi tháng 3.

An Bình