Cứu sống cụ ông 86 tuổi bị ngưng tim

Cần ThơÔng Võ Văn Nê ở quận Thốt Nốt, bị nhồi máu cơ tim cấp, được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu, chuyển tiếp đến bệnh viện Cần Thơ.

Khoảng 30 phút sau, hôm 8/5, cụ bất ngờ ngưng tim, ngưng thở, được các bác sĩ cấp cứu xoa bóp tim ngoài lồng ngực, sốc điện, đặt nội khí quản, bóp bóng hỗ trợ, sử dụng adrenalin tĩnh mạch...

Sau 30 phút cấp cứu, tim bệnh nhân đập trở lại. Ông được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bỏ qua các thủ tục hành chính mà vào thẳng phòng can thiệp. Các bác sĩ Khoa Tim mạch Can thiệp đã chuẩn bị sẵn, ứng dụng kỹ thuật chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) để can thiệp mạch vành cho bệnh nhân. Các bác sĩ dùng bóng nong động mạch vành phải và đặt stent phủ thuốc trong 20 phút.

Sau can thiệp tái thông huyết động, tình trạng bệnh nhân cải thiện, theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, phổi thông khí tốt.

Ông Võ Văn Nê đang được chăm sóc tại viện. Ảnh: Thanh Phong.

Cụ Nê là ca nhồi máu cơ tim cấp biến chứng ngưng tuần hoàn, cao tuổi nhất được điều trị thành công tại bệnh viện, theo bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc bệnh viện.

Theo bác sĩ Phong, bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tỷ lệ tử vong rất cao, đặc biệt khi có biến chứng ngừng tuần hoàn. Bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở, nếu không được kịp thời thực hiện tốt quy trình cấp cứu hồi sinh tim, phổi dễ để lại nhiều di chứng, đặc biệt là đời sống thực vật hoặc suy tim...

Cửu Long