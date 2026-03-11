Cứu sống cô gái nhảy cầu sông Hương

TP HuếCô gái 31 tuổi ở phường Thuận Hóa gieo mình xuống sông Hương từ cầu Trường Tiền, được cảnh sát kịp thời cứu sống, ngày 11/3.

Khoảng 5h sáng, người phụ nữ 31 tuổi ở phường Thuận Hóa đến khu vực cầu Trường Tiền bỏ lại bức thư tuyệt mệnh rồi gieo mình xuống sông Hương. Thời điểm đó, khu vực đang mưa lạnh.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ kịp thời cứu sống người phụ nữ. Ảnh: Cảnh sát PCCC

Nhận tin báo từ người dân, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai xe cứu nạn cứu hộ, ca nô cùng 14 chiến sĩ đến hiện trường.

Sau khi xác định được vị trí của người bị nạn, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng lặn, tìm kiếm và cứu sống đưa cô gái vào bờ. Cô gái sau đó đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đến chiều nay, sức khỏe của cô đã ổn định.

Võ Thạnh