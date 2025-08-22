Cứu sống bệnh nhân thủng nội tạng, ngừng tim 3 lần

Thái NguyênNgười đàn ông 46 tuổi bị vết thương đâm thấu bụng xuyên lên ngực gây thủng tim gan, ba lần ngưng tim, được cứu sống ngoạn mục.

Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ngày 22/8, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương sắc nhọn do tự gây ra, huyết áp tụt nghiêm trọng và liên tục ngưng tim. Hệ thống báo động đỏ được kích hoạt lập tức.

Trong phòng mổ, kíp phẫu thuật gặp phải tình huống cực kỳ phức tạp khi bệnh nhân mất máu nghiêm trọng, máu cục tích tụ trong khoang màng tim gây chèn ép. Các bác sĩ khẩn trương thực hiện ép tim ngoài, đặt đường truyền tĩnh mạch lớn để bù dịch, truyền máu và hạ thân nhiệt.

Khi mở bụng, máu đỏ tươi trào ra dữ dội qua vết thương xuyên từ gan lên ngực, khiến bệnh nhân ngưng tuần hoàn lần hai. Phẫu thuật viên phải dùng tay xoa bóp tim trực tiếp để khôi phục nhịp đập, song tình trạng xuất huyết vẫn tiếp diễn.

Tình huống trở nên nguy hiểm hơn khi ekip mở khoang màng ngoài tim, phát hiện nhiều máu cục, máu đông và mỏm tim bị thủng rách phức tạp với 5 lỗ. Đặc biệt, vết thương dài gần 3 cm gây chảy máu ồ ạt khiến bệnh nhân ngưng tim lần thứ ba.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, phẫu thuật viên chính vừa thực hiện xoa bóp tim, vừa khẩn trương khâu các vết thủng tâm thất, đồng thời bảo tồn tối đa những nhánh mạch vành bị tổn thương. Trong suốt ca mổ, bệnh nhân được truyền 5 lít máu và các chế phẩm.

Sau can thiệp, trái tim bệnh nhân hoạt động trở lại và đáp ứng tích cực với thuốc vận mạch. Anh được chuyển về khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi chuyên sâu, tình trạng sức khỏe dần ổn định và đã xuất viện về nhà.

Tiến sĩ Lô Quang Nhật, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, nhận định đây là một thành công lớn, khẳng định năng lực chuyên môn của viện, mở ra những cơ hội được sống cho thêm nhiều người bệnh nguy kịch.

Thúy Quỳnh