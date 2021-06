Cứu sống bệnh nhân nguy kịch do tai nạn giao thông

TP HCMNgười đàn ông 46 tuổi, ngụ Vũng Tàu, trên đường đi làm về cùng con trai xảy ra va chạm với ôtô, gãy nhiều xương, vỡ eo động mạch chủ, tổn thương nội tạng.

Ngày 18/6, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thái An, trưởng khoa Hồi sức - Phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân được sơ cứu và chuyển đến từ bệnh viện địa phương, hai tuần trước, trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương.

Theo bác sĩ An, bệnh nhân nhập cấp cứu trong tình trạng rất nặng, tổn thương đa cơ quan. Ông có một vết thương ở gối trái, khớp háng bị trật ra sau, hai xương cẳng tay trái bị gãy, 4 xương sườn trái cũng bị gãy. Và đặc biệt nguy hiểm là những tổn thương nội tạng ở bụng và lồng ngực.

Đối với tổn thương ở bụng, bệnh nhân được đội ngũ y tế tuyến trước chẩn đoán có dịch bất thường, xuất huyết ở trong ổ bụng, lượng ít. Nhưng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ đã chụp lại CT-scan bụng và xác định rằng lượng dịch trong bụng của bệnh nhân tăng lên so với trong kết quả CT-scan của bệnh viện tuyến trước. Điều đó cho thấy bệnh nhân có chảy máu trong ổ bụng.

Về chấn thương lồng ngực, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ eo động mạch chủ, có tụ máu ở trung thất và có một ít dịch ở màng phổi trái.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thảo Trang tới thăm khám cho bệnh nhân ngày 18/6. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thảo Trang, phụ trách khoa Gây mê - Phẫu thuật tim, cho biết, tính mạng bệnh nhân bị đe dọa từ nhiều phía, vừa do những tổn thương gây chảy máu trong ổ bụng, vừa do tổn thương ở động mạch chủ. Do đó, vấn đề cấp cứu và phẫu thuật cho bệnh nhân phải có chiến lược rõ ràng, cùng sự tính toán, phối hợp một cách nhịp nhàng và kỹ lưỡng.

"Cái khó là phải tính nên làm phẫu thuật nào trước, phẫu thuật nào sau. Nếu làm ở bụng trước, động mạch chủ ngực bị vỡ ra thì cũng không cứu được bệnh nhân. Còn nếu phẫu thuật ở ngực trước, trong khi bụng đang chảy máu, bệnh nhân mất máu nhiều quá cũng không cứu được", bác sĩ Trang nhớ lại.

Nhận định tình hình bệnh nhân rất nguy kịch, nhiều chuyên khoa như Hồi sức - Phẫu thuật tim, Ngoại tiêu hóa, Ngoại lồng ngực, Chấn thương chỉnh hình, Gây mê - Phẫu thuật tim... đã tổ chức hội chẩn khẩn, chuẩn bị phương án phẫu thuật cho người bệnh.

Các bác sĩ quyết định, trước tiên, ê kíp khoa Ngoại tiêu hóa sẽ tiến hành mở bụng, xác định chính xác tổn thương trong mạc treo và tiến hành cầm máu cho bệnh nhân và đóng tạm ổ bụng lại. Ngay sau đó, kíp của khoa Hồi sức - Phẫu thuật tim tiến hành cấp cứu tổn thương động mạch chủ. Phẫu thuật viên đã nhanh chóng đặt một stent graft (giá đỡ) động mạch chủ để che đi phần eo động mạch chủ bị vỡ, giữ lại mạng sống cho bệnh nhân. Tiếp đến, nhóm của khoa Ngoại tiêu hóa xử lý những tổn thương ở bụng cho bệnh nhân.

Sau khi những tổn thương có thể đe dọa tính mạng của bệnh nhân đã được giải quyết, các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình tiến hành nắn khớp háng, treo đinh kéo tạ xương đùi, cắt lọc vết thương gối, nẹp cẳng bàn tay để cố định, giảm đau cho bệnh nhân và chuyển sang hồi sức...

Đến ngày 18/6, sau hai tuần hậu phẫu, các tổn thương ở bụng và động mạch chủ của bệnh nhân đã ổn định. Mặc dù vậy, bệnh nhân cần thêm thời gian để hồi phục những chấn thương về chỉnh hình, nên vài ngày tới, bệnh nhân sẽ được chuyển về bệnh viện tuyến dưới để tiếp tục điều trị.

Thư Anh