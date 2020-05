Cứu sống bệnh nhân hai lần ngưng tim

Cần ThơBệnh nhân nam, 42 tuổi, ở huyện Phong Điền, bị vỡ túi phình mạch máu não, ngưng tim hai lần trong lúc bác sĩ sơ cứu.

Ông bị đau đầu, mệt mỏi, hôm 8/5 trong khi được bác sĩ bệnh viện địa phương khám thì đột ngột tím tái, ngưng tim ngưng thở. Bệnh nhân được cấp cứu hồi sức tim phổi, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Trên đường chuyển viện khoảng 15 km, bệnh nhân tiếp tục ngưng tim, ngưng thở lần hai, khi đến nơi đã hôn mê sâu, nguy kịch.

Các y bác sĩ cấp cứu, cho thở máy. Kết quả chụp CT não cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch đốt sống bên phải. Ê kíp can thiệp nội mạch mất hai giờ để sử dụng ba coil (vòng xoắn kim loại) làm bít túi phình, tái thông dòng máu.

Quá trình hồi sức sau đó diễn ra rất khó khăn do bệnh nhân bị viêm phổi nặng, sốt cao 39-40 độ C liên tục.



Sau gần hai tuần chữa trị tích cực, bệnh nhân chuyển biến tốt, ngưng thở máy, tỉnh táo, hết sốt.

Túi phình động mạch đốt sống của bệnh nhân trước và sau can thiệp. Ảnh: Bệnh viện Trung ương Cần Thơ cung cấp.

Bác sĩ Hà Tấn Đức, Trưởng Đơn vị Can thiệp Đột quỵ bệnh viện, cho biết túi phình động mạch đốt sống là một bệnh lý hiếm gặp, chiếm khoảng 2% trường hợp túi phình trong não. Bệnh lý này có thể coi là sát thủ vô hình, vì khi có triệu chứng thì thường rất nặng do túi phình vỡ.

"Đây là một cấp cứu nội khoa, bắt buộc phải điều trị can thiệp càng sớm càng tốt nhằm loại bỏ phình mạch, ngăn chặn chảy máu tái phát do vỡ trở lại, hạn chế tử vong", bác sĩ Đức nói. Thả coil vào túi phình là phương pháp can thiệp hàng đầu thay thế phẫu thuật.

