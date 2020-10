Cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim

TP HCMBệnh nhân 37 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị ngưng tim hai lần được kịp thời hồi sức, đặt stent tái thông mạch máu.

Anh Nguyễn Thành Nhã (37 tuổi, Hóc Môn, TP HCM) đang chạy xe trên đường thì lên cơn đau ngực, khó thở dữ dội. Anh chỉ kịp gọi điện thoại cho vợ thông báo tình hình rồi chạy xe vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh.

Sau khi đo điện tim, bác sĩ Dương Hoàng Ngọc xác định anh Nhã bị nhồi máu cơ tim cấp nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ thông tin khẩn tình hình của bệnh nhân để tập hợp ekip tim mạch can thiệp. Trong quá trình chuẩn bị thông tim, anh Nhã đột ngột gồng người, trợn mắt, bất tỉnh. Các bác sĩ xác định bệnh nhân gặp biến chứng rung thất, được shock điện, hồi sức và tiến hành can thiệp đặt stent đồng thời. Trong quá trình làm thủ thuật, bệnh nhân còn ngưng tim thêm hai lần.

Êkip bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh can thiệp tim mạch đế cứu sống cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Với sự phối hợp của ekip can thiệp, thủ thuật hồi sức và đặt stent được nhanh chóng hoàn thành trong vòng 30 phút. Sau khi đặt stent tái thông mạch máu nuôi tim, anh Nhã dần tỉnh táo, đi lại được và không có di chứng thần kinh hay suy tim. Hiện tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, chuẩn bị làm thủ tục xuất viện.

Bác sĩ Phạm Minh Dân, người thực hiện thủ thuật can thiệp mạch vành của bệnh nhân cho biết, nhồi máu cơ tim là bệnh lý nguy hiểm. Anh Nhã may mắn tới viện sớm và can thiệp kịp thời nên tránh được tử vong và di chứng về sau. Can thiệp bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng rung thất, ngưng tim trong quá trình thực hiện là công việc khó khăn, yêu cầu phải có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa êkip bác sĩ cấp cứu, tim mạch can thiệp, gây mê hồi sức và đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên có chuyên môn, được đào tạo chuyên sâu.

Bác sĩ Phạm Minh Dân cho biết thêm, kỹ thuật can thiệp tim mạch được Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh triển khai từ tháng 7/2020. Với sự giúp đỡ, hợp tác và tư vấn chuyên môn từ Viện Tim TP HCM và Bệnh viện nhân Dân 115, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh cứu sống thêm nhiều bệnh nhân mà không cần phải chuyển lên tuyến trên. Bệnh viện hiện có hệ thống chụp và can thiệp mạch Azurion 7, hệ thống siêu âm gắng sức, điện tâm đồ gắng sức, MSCT 128 lát cùng các chuyên gia hàng đầu tim mạch từng làm việc tại các bệnh viện có tiếng tại TP HCM, hồi sức tim mạch cho bệnh nhân 24/24.

Đau ngực, nặng ngực, khó thở đột ngột là các triệu chứng của nhồi máu cơ tim cấp. Các bác sĩ khuyên khi có triệu chứng trên, người bệnh cần được nhanh chóng đưa tới cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Tên nhân vật đã được thay đổi.

Kim Uyên