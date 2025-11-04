Cứu sống bé gái bị ong vò vẽ đốt hơn 50 nốt

Bé gái 9 tuổi bị ong vò vẽ đốt hơn 50 nốt khiến suy đa tạng dẫn tới nguy kịch, được bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu, hiện sức khỏe dần phục hồi.

Bệnh nhi nhập viện hồi giữa tháng 10 trong tình trạng khó thở, huyết áp tụt, da và củng mạc mắt vàng sạm, không có nước tiểu - đây là các biểu hiện nặng của suy đa tạng do độc tố ong vò vẽ.

Người nhà cho hay trước đó trong lúc chơi đùa gần nhà, bé gái bị đàn ong vò vẽ đốt.

Nhận định đây là trường hợp đặc biệt nguy hiểm khi bị ong đốt hơn 50 nốt, bác sĩ đã kích hoạt quy trình cấp cứu, cho bệnh nhi thở máy hỗ trợ hô hấp, truyền máu và các chế phẩm máu, lọc máu liên tục, sử dụng lợi tiểu phối hợp kháng sinh; kiểm soát chức năng gan, thận, tuần hoàn.

Sau hơn hai tuần điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, bệnh nhi ngừng thở máy, ngừng lọc máu, các chức năng gan và thận dần hồi phục. Hiện bé gái tỉnh táo, ăn uống được, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Ong có rất nhiều loài, trong đó ong vò vẽ, ong bắp cày là loài có độc tính cao. Sốc phản vệ khi ong đốt có thể xảy ra rất sớm hay đôi khi muộn hơn sau một vài giờ. Khi đã xảy ra sẽ diễn tiến rất nhanh, trong vòng 1-2 phút sau khi bị ong đốt, nạn nhân có thể nguy kịch.

Bác sĩ khuyến cáo khi bị ong đốt, người dân không nên tự chữa bằng mẹo dân gian, cần bình tĩnh rời khỏi khu vực có ong, rút bỏ ngòi nếu còn, rửa sạch vết thương, chườm lạnh giảm đau và tới cơ sở y tế gần nhất. Nếu có dấu hiệu khó thở, sưng phù nhiều, vàng da, mệt lả, cần được cấp cứu ngay để tránh nguy cơ suy đa tạng và tử vong.

Đức Hùng