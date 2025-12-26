Cựu số 1 cầu lông thế giới hạnh phúc bên vợ đại gia

Cựu VĐV cầu lông người Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo gây chú ý khi chia sẻ ảnh đi du lịch cùng vợ con ở Thụy Sĩ.

Ngày 24/12, Sukamuljo lần đầu đăng ảnh sau thời gian dài vắng bóng và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong các bức ảnh, Sukamuljo tăng cân rõ rệt so với năm ngoái, trong khi vợ anh vẫn giữ được vóc dáng thon gọn sau khi sinh.

Cộng đồng mạng không ngớt lời trêu đùa: "Sukamuljo không lo giữ dáng à? Tăng cân nữa, vợ chắc sẽ tính đổi chồng mất thôi", hay "Chơi cầu lông khổ cực còn thua lấy vợ đại gia, nhẹ nhàng hơn hẳn", "Sukamuljo đúng là vận may cả đời, vợ vừa đẹp vừa giàu".

Sukamuljo, sinh năm 1995, được truyền thông Indonesia coi là "thiên tài cầu lông hiếm có hai thập kỷ" nhờ tốc độ và kỹ thuật xuất sắc. Tuy nhiên, hạn chế trong khả năng tấn công từ cuối sân và lối chơi quá chú trọng kỹ thuật, thiếu thực dụng, khiến anh không thể tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Sukamuljo từng đứng số 1 thế giới nội dung đôi nam theo xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) và được coi là một trong những cầu thủ hay nhất thế hệ. Tay vợt này từng giành các danh hiệu All England Open 2017 và 2018, World Superseries Finals 2017 và ASIAD 2018. Anh còn góp mặt trong đội tuyển Indonesia vô địch SEA Games 2015, Asia Team Championships 2018, 2020 và Cup Thomas 2020.

Kevin Sanjaya Sukamuljo mừng chức vô địch Thomas Cup năm 2020.

Cùng với đồng đội Marcus Gideon, Sukamuljo tạo nên cặp đôi nam đôi nổi tiếng với biệt danh "Minions", bởi chiều cao khiêm tốn nhưng sở hữu lối chơi nhanh nhẹn, linh hoạt, di chuyển nhảy bật như các nhân vật trong phim hoạt hình nổi tiếng Despicable Me.

Sukamuljo và Gideon từng thống trị các giải đấu của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF), giữ vị trí số 1 nam đôi trong tổng cộng 234 tuần, trong đó 214 tuần liên tiếp. Dù vậy, họ chưa từng giành được chức vô địch nam đôi ở các giải đấu lớn và chỉ có một HC vàng cá nhân tại ASIAD 2018.

Kevin Sanjaya Sukamuljo và vợ Valencia Tanoesoedibjo tổ chức đám cưới năm 2023.

Vợ Sukamuljo - Valencia Tanoesoedibjo - là con gái nhà giàu. Bố của Valencia là ông chủ một tập đoàn truyền thông lớn ở Indonesia, sở hữu nhiều kênh truyền hình, tạp chí, báo chí và tham gia cả ngành giải trí. Năm 2016, ông được Forbes Indonesia xếp hạng trong danh sách tỷ phú.

Đám cưới của Sukamuljo và vợ diễn ra với 4 lễ lớn, trong đó có lễ tại Pháp với lâu đài sang trọng, phi cơ riêng đưa đón khách và pháo hoa trị giá hàng chục nghìn USD. Một năm sau hôn lễ, hai người chào đón con gái đầu lòng.

Hiện tại, Sukamuljo chọn cuộc sống "tĩnh tại", tận hưởng hạnh phúc gia đình và được cộng đồng mạng đánh giá là ví dụ điển hình của một cuộc đời sung túc đáng ngưỡng mộ: sự nghiệp thể thao thành công, hôn nhân viên mãn và tài chính vững vàng.

