Cựu sinh viên trường ĐH FPT nhận học bổng từ 5 trường Đài Loan

Lê Hồng Quân (sinh năm 2001) nhận học bổng thạc sĩ đến 100% từ 5 trường Đại học Đài Loan nhờ thành tích học tập tốt và định hướng nghiên cứu khoa học rõ ràng.

Quân tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, trường Đại học FPT Hà Nội và là thủ khoa đồ án tốt nghiệp với 9,8 điểm. Trong quá trình làm đồ án, Quân được giảng viên định hướng và quyết định xin học bổng du học bậc thạc sĩ.

Theo anh, một trong những phần khó nhất để thuyết phục các trường trao học bổng là thể hiện rõ định hướng nghiên cứu của bản thân. Tuy nhiên, điều này cũng là lợi thế của nam sinh khi anh từng tham gia khá nhiều dự án nghiên cứu khoa học khi còn là sinh viên.

Hồng Quân tiếp xúc với nghiên cứu khoa học một cách tình cờ vì "bạn rủ" và chủ yếu tham gia phân tích dữ liệu trong thời gian đầu. Ở học kỳ thứ 8 tại trường Đại học FPT Hà Nội, anh bắt đầu có động lực tìm hiểu phương pháp, cách thức thực hiện nghiên cứu khoa học khi theo học môn Nghiên cứu Phương pháp kinh doanh (Research Methods in Business),.

"Được sự hỗ trợ, hướng dẫn của giảng viên, mình bắt đầu tham gia vào một vài dự án nhỏ trên lớp, sau đó là các dự án nghiên cứu với thầy cô", Quân chia sẻ.

Lê Hồng Quân (giữa) cùng các bạn tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cựu sinh viên trường Đại học FPT cho biết, con đường nghiên cứu khoa học có rất nhiều thử thách, đôi khi cảm thấy "dễ bị lạc" giữa rất nhiều tài liệu, phương pháp, cách triển khai... Bí quyết của Quân là giữ tinh thần ham học và tìm mọi cách để vượt qua khó khăn. Anh cũng chia sẻ, cách trao đổi, làm việc hiệu quả dựa trên sự hỗ trợ, chia sẻ giữa giảng viên và sinh viên để làm việc thuận lợi hơn.

Hồng Quân có bốn bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế Mathematics; Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity và Heliyon với vai trò đồng tác giả. Anh cũng tham gia ba hội thảo khoa học tại Thái Lan và Malaysia trong năm hai năm gần đây. Ngoài ra, Quân cùng với nhóm của mình tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học do trường tổ chức.

Theo chàng trai sinh năm 2001, anh luôn tập trung vào thứ mình đang làm, tự đặt ra các mục tiêu nhỏ và cố gắng hoàn thiện. Khi làm nghiên cứu, anh theo đuổi tiêu chí "hoàn thành - hoàn thiện - hoàn hảo". Với trải nghiệm của mình, Hồng Quân thể hiện rõ kinh nghiệm và định hướng nghiên cứu trong hồ sơ xin học bổng thạc sĩ vào các trường đại học nước ngoài.

Hồng Quân (ngoài cùng bên phải) và bạn bè tại trường Đại học FPT Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi tốt nghiệp, Quân gửi hồ sơ tới 6 trường đại học tại Đài Loan, đồng thời, làm việc cho một công ty để có thêm trải nghiệm thực tế. Sau 6 tháng chờ kết quả, 5 trường đã chấp thuận trao học bổng thạc sĩ cho anh.

Cựu sinh viên trường Đại học FPT chọn học trường Đại học Quốc lập Thành Công, Đài Nam, Đài Loan (National Cheng Kung University NCKU) với học bổng toàn phần, gồm học phí và trợ cấp sinh hoạt hàng tháng. Chuyên ngành anh học là Nghiên cứu về Phát triển bền vững (Sustainability Studies).

Đây là một chuyên ngành nghiên cứu mới ở Việt Nam. Tuy nhiên, anh muốn tiếp cận với kiến thức mới về một trong những xu thế được ứng dụng vào các ngành khoa học, công nghệ, kinh tế hiện nay trên thế giới - phát triển bền vững. Qua đây, anh có thể tìm hiểu, đề xuất những giải pháp cân bằng giữa việc kiếm lợi nhuận, gia tăng các phúc lợi xã hội và bảo vệ môi trường sống cho mọi người với vai trò một nhà nghiên cứu, nhà tư vấn hay doanh nhân.

"Với tinh thần dám trải nghiệm hết mình đã rèn giũa ở trường ĐH FPT, mình tin có thể hoàn thành tốt mục tiêu học tập này", chàng trai trẻ khẳng định.

Ngọc Trâm