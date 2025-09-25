Cựu sinh viên đánh cắp hơn 7.000 thông tin cá nhân

Hà TĩnhTrần Quang Huy bị phạt 7 năm tù vì đánh cắp hơn 7.000 thông tin cá nhân, cung cấp cho nhóm tin tặc.

Bản án ngày 25/9 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên Huy, 21 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình (Nam Định cũ), phạm tội Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, theo điều 289 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Huy hối hận, trình bày do hám lợi nên không làm chủ được hành vi. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm.

HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, cần tuyên bản án nghiêm để răn đe.

Bị cáo Huy tại phiên xử trực tuyến, được kết nối từ Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh tới phòng xét xử của TAND tỉnh Hà Tĩnh, sáng 25/9. Ảnh: Đức Hùng

Huy là sinh viên năm 3, Khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội. Cuối năm 2024, Huy truy cập vào diễn đàn tin tặc nước ngoài, thấy bài đăng "tìm người cào dữ liệu" trên các hệ thống dữ liệu của các cơ quan nhà nước tại Việt Nam nên liên hệ, thỏa thuận sẽ lấy cắp thông tin cá nhân để nhận tiền công một triệu đồng cho 50.000 dữ liệu.

Nhà chức trách cáo buộc, tháng 3/2025, khi được nhóm tin tặc cung cấp tài khoản, Huy đã đăng nhập vào hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Hà Tĩnh, dùng nhiều thủ thuật để lấy cắp hơn 7.000 thông tin cá nhân.

Ngày 14/5, nhận thức được hành vi, Huy đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú.

Đức Hùng