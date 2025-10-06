Cựu sao World Cup bị bắt vì nghi án xâm hại trẻ em

MexicoOmar Bravo sắp phải hầu tòa vì cáo buộc nhiều lần lạm dụng tình dục đối với bé gái tuổi teen.

Theo AP ngày 5/10, cảnh sát Mexico vừa tiến hành bắt giữ đối với Bravo. Cựu tiền đạo 45 tuổi bị cáo buộc nhiều lần xâm hại tình dục đối với một bé gái tuổi teen những tháng gần đây.

Văn phòng công tố cũng cho biết, Bravo có thể còn thực hiện hành vi tương tự trước đây. Cuộc điều tra đang tiếp tục, và cựu tuyển thủ Mexico này có thể sớm phải hầu tòa.

Omar Bravo (trái) mừng bàn trong trận Mexico 3-1 Iran ở vòng bảng World Cup 2006 tại Đức. Ảnh: FIFA

Bravo là một trong những tiền đạo hay nhất của bóng đá Mexico thế kỷ 21. Ngôi sao này từng chơi 382 trận và ghi 132 bàn cho CLB Guadalajara trong ba giai đoạn khác nhau. Ông cũng sang Mỹ chơi cho Sporting Kansas City, North Carolina và Phoenix Rising, trước khi kết thúc sự nghiệp cấp CLB với 536 trận và 169 bàn.

Bravo cũng là một ngôi sao của tuyển Mexico, nơi ông ghi 15 bàn trong 66 trận từ năm 2003 đến 2013. Bravo giành hai chức vô địch khu vực CONCACAF với đội tuyển, về thứ ba Copa America 2007 và vào vòng 1/8 World Cup 2006. Ở vòng bảng World Cup 2006, ông ghi hai bàn giúp Mexico thắng Iran 3-1 và giành giải Cầu thủ hay nhất trận.

Bravo kết thúc sự nghiệp thi đấu vào năm 2020. Ông làm HLV một thời gian ngắn cho Arizona Monsoon FC, một đội bóng Mỹ khác, vào năm 2024.

Bravo khi còn dẫn dắt Arizona Monsoon FC năm 2024. Ảnh: AP

Thanh Quý (theo AP)