NgaPavel Podkolzin, cao 2m26, gây chú ý khi ra mắt bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 40, trở thành cầu thủ cao nhất trong lịch sử môn thể thao này.

Tuần trước, Podkolzin - cao hơn cựu tiền đạo người Anh Peter Crouch gần 30 cm - ra mắt Amkal Moscow trong trận gặp FC Kaluga ở Cup Quốc gia Nga.

Trước giờ bóng lăn, cầu thủ người Nga phải cúi người qua đường hầm và nhanh chóng nổi bật với chiều cao vượt trội so với đồng đội và đối thủ.

Pavel Podkolzin với chiều cao vượt trội trong trận Amkal Moscow thắng FC Kaluga 1-0 ở Cup Quốc gia Nga ngày 19/8.

Với chiều cao chỉ còn cách xà ngang 18 cm, Podkolzin thi đấu nổi bật, tham gia cả công lẫn thủ, luôn tạo cảm giác áp lực với các hậu vệ đối phương chỉ bằng vóc dáng vượt trội.

Dù cao 2m26, khả năng đánh đầu của Podkolzin còn hạn chế. Anh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn từ một quả phạt góc khi để bóng nảy trúng vai.

Cầu thủ 40 tuổi thậm chí suýt ghi bàn, khi vô tình chạm bóng trong vòng cấm từ pha dứt điểm của đồng đội, nhưng thủ thành FC Kaluga vẫn kịp phản xạ cứu thua. Trận này, Amkal Moscow thắng 1-0 nhờ bàn của tiền vệ David Papikyan.

Cựu sao NBA thành cầu thủ bóng đá cao nhất thế giới Podkolzin thi đấu trận bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên.

Podkolzin, sinh năm 1985 tại Nga, được Dallas Mavericks chọn tại NBA Draft năm 2004, mở ra cơ hội thi đấu tại giải bóng rổ danh giá nhất thế giới. Trong hai mùa giải 2004-2006, Podkolzin chỉ thi đấu 6 trận NBA trước khi bị Dallas Mavericks thanh lý hợp đồng ngày 5/8/2006. Sau khi rời NBA, Podkolzin trở về Nga thi đấu ở các giải quốc nội cho đến khi giải nghệ bóng rổ năm 2019.

Chủ tịch Amkal, từng là đồng đội của Podkolzin trong một giải bóng rổ, đã thuyết phục anh trở lại với thể thao. "Tôi đang chơi ở Cup Nga và thật sự không biết phải nói gì. Tôi rất biết ơn vì có cơ hội này", Podkolzin chia sẻ với Baja News.

Podkolzin sẽ đá trận tiếp theo, cùng Amkal làm khách trên sân Salyut-Belgorod ở Cup Quốc gia Nga ngày 9/9.

Pavel Podkolzin chụp ảnh cùng các đồng đội tại Amkal Moscow. Ảnh: Instagram / amkal_official_

Podkolzin trở thành cầu thủ cao nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp. Xếp sau anh là thủ môn người Đan Mạch Simon Bloch Jorgensen, với chiều cao 2m10, từng thi đấu tại các giải hạng dưới ở quê nhà.

Thủ thành người Bỉ Kristof Van Hout cũng từng gây chú ý với chiều cao 2m08. Anh từng thi đấu cho K.V. Kortrijk, Standard Liège và nhiều CLB khác ở giải VĐQG Bỉ, được đánh giá cao nhờ khả năng kiểm soát không gian khung thành.

Tiền đạo người Scotland, Paul Millar, cũng cao 2m08 và từng thi đấu cho các CLB như Elgin City, Formartine United hay Deveronvale.

Hồng Duy (theo Daily Mail)