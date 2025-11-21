Cứu sản phụ mắc hội chứng Marfan nguy kịch

TP HCMNgười phụ nữ mang thai 38 tuần bị bóc tách động mạch chủ cấp tính, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con, được bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy can thiệp trong 48 giờ đầu cứu sống.

Ngày 20/11, BS.CK2 Nguyễn Thái An, Trưởng Khoa Hồi sức Phẫu thuật tim, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội. Êkíp chẩn đoán sản phụ mắc hội chứng Marfan, gây bóc tách động mạch chủ cấp tính loại A và phình gốc động mạch chủ.

"Đây là tình trạng cực kỳ nguy kịch do áp lực tuần hoàn tăng mạnh ở giai đoạn cuối thai kỳ, có tỷ lệ tử vong rất cao nếu không can thiệp trong 48 giờ đầu", bác sĩ An cho hay.

Bác sĩ Thái An tư vấn cho người mẹ sau khi điều trị hồi phục. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước bài toán sinh tử, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương mổ lấy thai khẩn cấp. Một bé trai chào đời khỏe mạnh, trong khi kíp sản khoa áp dụng các kỹ thuật chuyên sâu để ngăn ngừa nguy cơ băng huyết cho mẹ. Khoảng 24 giờ sau ca sinh, bệnh nhân tiếp tục trải qua cuộc đại phẫu kéo dài 8 tiếng để xử lý tổn thương tim mạch. Do thương tổn lan tỏa bởi hội chứng Marfan, gốc động mạch chủ phình lớn kèm hở van nặng, êkíp đã quyết định thay toàn bộ gốc và đoạn động mạch chủ lên bằng mạch máu nhân tạo, đồng thời bảo tồn thành công van tự nhiên. Phương pháp này giúp người bệnh không phải thay van cơ học, tránh được việc dùng thuốc kháng đông suốt đời.

"Khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo lúc mang thai, tôi gần như tuyệt vọng, may mắn được các bác sĩ đưa từ cửa tử trở về", người mẹ chia sẻ.

Hội chứng Marfen là một rối loạn di truyền với tỷ lệ 1/3.000-1/5.000. Nhiều năm qua, Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống khoảng 5 sản phụ có tổn thương động mạch chủ, song đây là ca đầu tiên liên quan hội chứng này.

Bác sĩ khuyến cáo người mắc hội chứng Marfan cần theo dõi sức khỏe định kỳ, đặc biệt là phụ nữ muốn có con phải khám tim mạch và siêu âm động mạch chủ trước khi mang thai để có kế hoạch can thiệp phù hợp, bảo vệ an toàn cho cả mẹ và bé.

Lê Phương