Cựu quyền tổng thống Myanmar qua đời

Ông Myint Swe, người từng giữ chức quyền tổng thống trong chính quyền quân sự Myanmar, qua đời tại một bệnh viện ở thủ đô Naypyidaw do sức khỏe suy yếu.

Cựu quyền tổng thống U Myint Swe qua đời lúc 8h28 ngày 7/8 tại một bệnh viện ở thủ đô Naypyidaw, thọ 74 tuổi, và tang lễ sẽ được tổ chức theo hình thức quốc tang, chính quyền quân sự Myanmar hôm nay cho hay.

Truyền thông Myanmar hôm 6/8 đưa tin ông bị "sụt cân, chán ăn, sốt, suy giảm chức năng nhận thức" và đã được đưa vào phòng chăm sóc tích cực.

Ông U Myint Swe tham dự một sự kiện ở Hải Nam, Trung Quốc hồi năm 2017. Ảnh: AFP

Ông Myint Swe được bổ nhiệm làm quyền tổng thống Myanmar vào năm 2021, sau khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi. Ông từng là phó tổng thống dưới thời bà Suu Kyi. Tháng 7 năm ngoái, ông tạm dừng chức vụ do ảnh hưởng của bệnh Parkinson.

Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự, tiếp quản vai trò quyền tổng thống của ông Myint Swe kể từ đó.

Quân đội Myanmar hồi tháng 2/2021 áp lệnh giới nghiêm và ban bố tình trạng khẩn cấp sau cuộc chính biến lật đổ chính quyền dân cử của bà Suu Kyi, thành lập Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia (NDSC) để điều hành đất nước.

Thống tướng Min Aung Hlaing tuần trước ký sắc lệnh hủy bỏ tình trạng khẩn cấp của đất nước, đồng nghĩa với việc quyền lực không còn nằm trong tay Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang mà trao trả cho nguyên thủ quốc gia, chức vụ ông Min Aung Hlaing cũng đang đảm đương.

Động thái hủy bỏ tình trạng khẩn cấp diễn ra khi Myanmar đang chuẩn bị bầu cử. Ông Min Aung Hlaing xác nhận cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 12, dù thời gian cụ thể chưa ấn định.

Huyền Lê (Theo AFP)