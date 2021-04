Cựu phóng viên Hoài Nam bị bắt

Ngày 3/4, nguồn tin từ Công an TP HCM cho biết đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Hoài Nam (48 tuổi, cựu phóng viên báo Pháp luật Việt Nam) theo Điều 331 BLHS, song chưa công bố hành vi cụ thể của bị can.

Trước khi bị bắt, Facebook của ông Nam đăng nhiều bài viết có nội dung phản đối quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) trong vụ án xảy ra tại Cục đường thuỷ nội địa Việt Nam. Ông Nam cho biết, để phát hiện các sai phạm tại cơ quan này bản thân đã mất nhiều tháng điều tra và có căn cứ cho thấy 15 người phạm tội chứ không phải 3 người như C01 xác định (đến giờ). Từ đó, ông Nam cho rằng C01 "bỏ lọt tội phạm".

Ông Nam từng công tác ở báo Thanh Niên, Pháp Luật TP HCM, VTV... và vừa nghỉ việc tại báo Pháp luật Việt Nam hồi tháng 12/2020. Ông được biết đến là phóng viên điều tra sai phạm tại một số cơ quan nhà nước, băng nhóm tội phạm. Năm 2015, ông phối hợp, tham gia chuyên án cùng Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) bắt đường dây trộm cắp xăng máy bay.

Ông nhiều lần nhận được giấy khen của các cơ quan ban ngành, trong đó có Ban nội chính Trung Ương, về thành tích chống tiêu cực.

Tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù 2-7 năm.