Anh em cựu phó giám đốc ngân hàng bị cáo buộc chiếm đoạt hai căn nhà

Cựu phó giám đốc ngân hàng bị cáo buộc dựng hồ sơ tín dụng khống để cùng em trai chiếm đoạt hai căn nhà ở trung tâm Đà Nẵng trị giá hơn 35 tỷ đồng.

Ngày 10/12, TAND Đà Nẵng mở phiên xét xử Phạm Nguyễn Minh Trung (42 tuổi, quê Vĩnh Long) và anh trai Phạm Nguyễn Minh Tân, cựu Phó giám đốc Ngân hàng SHB chi nhánh Sóc Trăng, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 5/2020, qua giới thiệu, ông Tô Ngọc Vũ (trú Cần Thơ) tìm mua căn nhà trên đường Tiểu La trung tâm TP Đà Nẵng của ông Sơn với giá 34 tỷ đồng, đặt cọc 500 triệu đồng, phần còn lại được ngân hàng bảo lãnh. Khi ông Vũ nhờ thẩm định, ông Tân thông báo ông không còn hạn mức vay nên giao dịch phải dừng lại.

Hai bị cáo Phạm Nguyễn Minh Trung và Phạm Nguyễn Minh Tân tại tòa. Ảnh: Doan Chi

Ông Tân trực tiếp gặp ông Sơn, đưa thông tin sai sự thật rằng giao dịch chỉ tiếp tục được nếu căn nhà được chuyển nhượng cho em trai mình là Phạm Nguyễn Minh Trung đứng tên để vay vốn. Để tạo niềm tin, ông Tân tự lập các tài liệu khống, gồm thỏa thuận chuyển nhượng ba bên và "thông báo đồng ý cấp tín dụng" cho Trung với hạn mức 33,5 tỷ đồng mà không thông qua Hội sở.

Vợ chồng ông Sơn và Trung ra công chứng ký hợp đồng. Trung đặt cọc 500 triệu đồng.

Sau đó, ông Sơn tiếp tục giới thiệu bán căn nhà đất khác trên đường Tôn Đức Thắng với giá 22 tỷ đồng. Trung đặt cọc 500 triệu đồng, số tiền còn lại được cam kết sẽ do SHB chi nhánh Sóc Trăng bảo lãnh. Tân tiếp tục làm giả thỏa thuận cấp tín dụng. Vợ chồng ông Sơn lại ký hợp đồng chuyển nhượng và giao toàn bộ hồ sơ đất cho Trung.

Có giấy tờ trong tay, Trung mang nhà đất đường Tôn Đức Thắng thế chấp cho ông Đào Duy Hòa và ông Hà Thanh Hùng để vay 11 tỷ đồng mà không thông báo cho chủ sở hữu. Khi không trả được nợ, tài sản này được sang tên cho ông Đào Huy Hoàng.

Tiếp đó, Tân đưa sổ đỏ nhà đất trên đường Tiểu La cho Trung mang đi thế chấp vay 23 tỷ đồng của ông Hoàng. Trung ký hợp đồng chuyển nhượng và hứa sẽ hủy khi trả đủ tiền nhưng không có khả năng trả nợ, khiến căn nhà bị bán lại với giá 23 tỷ đồng.

Tổng cộng, hai anh em Tân và Trung chỉ chuyển cho vợ chồng ông Sơn 660 triệu đồng. Xác minh tại hội sở SHB cho thấy toàn bộ tài liệu tín dụng có chữ ký, con dấu của Phó giám đốc Phạm Nguyễn Minh Tân đều là giả, tự lập và ký sai thẩm quyền.

Cơ quan tố tụng xác định hai anh em phó giám đốc ngân hàng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của vợ chồng ông Sơn hơn 35,3 tỷ đồng.

Sau một ngày xét xử, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa do phát sinh tình tiết mới liên quan việc xử lý vật chứng là hai nhà đất và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Ngọc Trường