Cựu phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị tước hàm thiếu tướng

Ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, bị Chủ tịch nước tước cấp bậc hàm thiếu tướng sau hơn một tuần bị đề nghị truy tố.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 3/4.

Cùng ngày này, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Tuấn và 53 người về 5 tội: Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối hộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn bị đề nghị truy tố về tội Môi giới hối lộ với cáo buộc, từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2022, ông nhận 2,65 triệu USD (hơn 61,9 tỷ đồng) từ bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và du lịch Bầu trời Xanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Travel Sky).

Ông Tuấn sau đó "liên hệ, gặp gỡ, tác động, đưa tiền" cho Hoàng Văn Hưng (cựu trưởng phòng điều tra, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an) để "lo" cho Hằng, Lê Hồng Sơn (Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Du lịch Bầu trời xanh) không bị xử lý hình sự.

Cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: UBND huyện Thường Tín

Ông Tuấn khai đã sử dụng 400.000 USD và đưa 2,25 triệu USD cho bị can Hưng. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho rằng "chỉ đủ căn cứ kết luận" ông Hưng nhận 800.000 USD, qua hai lần vào tháng 11-12/2022. Số tiền còn lại 1,45 triệu USD là chưa có cơ sở, do đó ông Tuấn phải chịu trách nhiệm về 1,85 triệu USD (1,45 triệu USD + 400.000 USD), tương đương gần 43 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, ông Tuấn được ghi nhận thành khẩn về hành vi phạm tội của bản thân và những người có liên quan, góp phần giúp cơ quan điều tra làm rõ nhiều tình tiết của vụ án. Đầu tháng 3, gia đình ông Tuấn đã nộp 400.000 USD.

Ông Nguyễn Anh Tuấn có nhiều năm công tác tại Công an Hà Nội. Năm 2015, khi làm Trưởng Công an quận Tây Hồ, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an Hà Nội, phụ trách khối an ninh và là Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra. Cuối tháng 3/2022, ông nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí. Giữa tháng 1, ông bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ Đảng.

