Cựu phó giám đốc Công an Hà Nội bị nghi 'chạy án' trong vụ chuyến bay giải cứu

Hà NộiÔng Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội, cùng 53 người bị đề nghị truy tố do môi giới hối lộ, nhận hối lộ và nhiều sai phạm trong thực hiện "chuyến bay giải cứu".

Ngày 4/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 54 người về 5 tội: Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối hộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Một bị can được cơ quan điều tra tách vụ án để điều tra giai đoạn sau về hành vi môi giới hối lộ.

Vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ, UBND Hà Nội và các đơn vị liên quan khi thực hiện các chuyến bay giải cứu. Bộ Công an cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trong bối cảnh Covid-19 bùng phát. Các bị can đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi vì mục đích cá nhân.

Một "chuyến bay giải cứu" đưa công dân từ Châu Âu về nước, tháng 7/2020. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trong nhóm bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ có ông Nguyễn Quang Linh (cựu trợ lý của cựu phó thủ tướng), Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), ông Vũ Hồng Nam (cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản), Trần Việt Thái (cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia), Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) và một số đại sứ, cán bộ ngoại giao làm việc tại Nhật Bản, Malaysia, Nga, Angola.

Ông Chử Xuân Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND Hà Nội và Trần Văn Tân, cựu Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, cũng bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Trong nhóm tội Môi giới hối lộ có ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu thiếu tướng, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội. Ông bị nghi liên quan việc "chạy án" cho bị can là chủ doanh nghiệp tại vụ án này.

Cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: UBND huyện Thường Tín

Ông Tuấn nhiều năm công tác tại Công an Hà Nội. Năm 2015, ở vị trí Trưởng công an quận Tây Hồ, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an Hà Nội, phụ trách khối an ninh và là Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố. Ngày 31/3, ông Tuấn nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí.

Ngày 12/1, ông bị khai trừ Đảng tại kỳ họp 25 của Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Phạm Dự