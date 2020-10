Cựu phó đồn công an bị cáo buộc lừa đảo

Hà NộiNguyễn Vũ Giang, 37 tuổi, cựu phó trưởng Đồn công an Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, nhận hơn 1,1 tỷ đồng xin việc song chiếm đoạt.

Giang vừa bị VKSND Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự 2015; khung hình phạt từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Theo cáo trạng, dù không có khả năng nhưng, Giang khoe có thể xin học vào các trường trung cấp công an nhân dân hoặc chuyển biên chế chuyên nghiệp vào ngành công an. Tháng 4/2017, một người phụ nữ ở huyện Ba Vì thông qua một người trung gian nhờ Giang xin cho con trai đang là công an nghĩa vụ tại Công an huyện Phúc Thọ vào biên chế. Giang nhận 520 triệu đồng song tiêu xài hết.

Một nạn nhân khác là ông Nguyễn Văn Hưng, trú huyện Thường Tín, cũng nhờ Giang xin cho con trai đang là công an nghĩa vụ vào biên chế ngành. Giang hứa trong hai tháng sẽ xin cho con trai ông Hưng vào học tại trường trung cấp công an hoặc chuyển chuyên nghiệp biên chế với giá 650 triệu đồng. Sau khi nhận tiền từ nạn nhân, Giang không thực hiện theo yêu cầu và cũng không trả lại tiền.

Giang khai số tiền nhận của hai bị hại đã chuyển cho Đỗ Tuấn Anh, giảng viên Học viện Cảnh sát để nhờ chạy việc song sau đó đã mất liên lạc. Quá trình điều tra, công an triệu tập Tuấn Anh đến làm việc nhưng người này đã bỏ trốn. Tuấn đang bị truy nã do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án khác.

Thanh Long