Cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ bị bắt vì đánh bạc

Ông Hồ Đại Dũng, 52 tuổi, nhân viên Công ty Asean Slipform, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, bị bắt với cáo buộc đánh bạc.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an gửi thông báo về việc bắt bị can Dũng để tạm giam về hành vi Đánh bạc theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự, ngày 29/7.

Khi bị bắt, ông Dũng là nhân viên Công ty Asean Slipform, theo thông báo gửi đến UBND phường nơi thường trú và nơi ở hiện tại của bị can.

Ông Hồ Đại Dũng khi chưa bị bắt. Ảnh: Phutho.gov

Trước đó, ngày 10/8, HĐND tỉnh Phú Thọ đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Hồ Đại Dũng. Động thái được đưa ra sau khi ông Dũng có đơn xin chuyển công tác và xin thôi các chức vụ lãnh đạo theo nguyện vọng cá nhân.