Cựu phó chủ tịch phường kêu oan bất thành vụ 'căn nhà vắng chủ'

TP HCMTòa bác đơn kêu oan của ông Nguyễn Thanh Lâm, cựu Phó chủ tịch phường ở quận Tân Bình cũ, trong vụ cấp giấy tờ sai cho căn nhà thuộc quản lý của Nhà nước.

Chiều 29/9, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên y án 6 năm tù đối với ông Nguyễn Thanh Lâm (cựu Phó chủ tịch UBND phường 5, quận Tân Bình) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí.

Tòa cũng giữ nguyên mức án 3 năm tù đối với Nguyễn Văn Thuyết (cựu Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai) và Trần Văn Tâm (cựu Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Bình).

Ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, HĐXX giữ nguyên mức án 12 năm 6 tháng tù đối với Phạm Thái Học (58 tuổi, bị cáo có vai trò chính trong vụ án); giảm từ 12 năm xuống 10 năm 6 tháng cho bị cáo Võ Trung Dũng (cựu công chức địa chính - xây dựng phường 5, quận Tân Bình).

Các bị cáo tại phiên xử phúc thẩm. Ảnh:Bình Nguyên

Bản án xác định, căn nhà 318/82 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình vốn thuộc sở hữu một gia đình vượt biên, năm 1994 được xác định là "tài sản vắng chủ", giao UBND quận Tân Bình quản lý. Năm 2018, muốn mua lại căn nhà này, Phạm Thái Học nhờ Võ Trung Dũng lo thủ tục. Dũng chuẩn bị giấy tờ gian dối về nguồn gốc nhà đất, hướng dẫn Học kê khai xin cấp giấy chứng nhận và trực tiếp nhận, xử lý hồ sơ dù không đủ điều kiện.

Từ tờ trình do Dũng tiếp nhận, Phó chủ tịch UBND phường 5 Nguyễn Thanh Lâm ký xác nhận, hồ sơ được chuyển đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Phòng Tài nguyên – Môi trường quận. Dù phát hiện nhiều số liệu không thống nhất, Giám đốc chi nhánh Nguyễn Văn Thuyết và Trưởng phòng Trần Văn Tâm vẫn ký xác nhận đủ điều kiện, tham mưu để UBND quận cấp sổ cho Học. Có giấy chứng nhận, Học xây dựng lại và thế chấp vay tiền, gây thất thoát hơn 14 tỷ đồng tài sản Nhà nước.

Theo HĐXX, các bị cáo đều là người có chức vụ quyền hạn; trong đó, bị cáo Lâm được giao quản lý tài sản nhà nước nhưng đã bỏ qua các quy định của pháp luật, ký xác nhận vào hồ sơ khi không đầy đủ thành phần, chưa xác minh rõ nguồn gốc nhà đất nhưng không từ chối mà chuyển lên cho cấp có thẩm quyền. Từ đó, các cán bộ, công chức thuộc Chi nhánh VPĐKĐĐ và Phòng TN&MT quận Tân Bình đã tham mưu cho lãnh đạo UBND quận Tân Bình ký cấp sổ hồng cho Phạm Thái Học trái quy định.

"Do đó, không có cơ sở chấp nhận đơn kêu oan của bị cáo Lâm", HĐXX nêu quan điểm và cho rằng bản án sơ thẩm xác định hành vi và trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Mức án cấp sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo là hợp lý, không có cơ sở giảm nhẹ thêm.

Riêng Dũng được tòa ghi nhận thêm tình tiết gia đình có công với cách mạng và mức án sơ thẩm có phần nặng nên giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Hải Duyên