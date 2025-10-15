Cựu phó chủ tịch Phú Thọ đánh bạc 7 triệu USD sẽ bị xét xử trong phiên tòa 14 ngày

Hà NộiCựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng cùng 135 người sắp bị xét xử trong phiên tòa 14 ngày với cáo buộc chi 7 triệu USD đánh bạc 95 lần trong khách sạn hạng sang.

Vụ án dự kiến được TAND Hà Nội xét xử trong 2 tuần từ 28/10 đến 12/11, do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa.

Trong vụ án, ông Hồ Đại Dũng cùng Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) là hai trong 136 người bị truy tố tội Đánh bạc. 5 người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc là Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm.

Ông Hồ Đại Dũng trong một cuộc họp vào năm 2019. Ảnh: Giang Huy

Vụ án được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang tại tầng một khách sạn trên đường Cát Linh, Hà Nội, ngày 22/6/2024. Đây là địa điểm đặt câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club).

VKS đánh giá vụ án có tính chất "rất nghiêm trọng", diễn ra trong thời gian dài. Người đánh bạc thuộc nhiều thành phần như cán bộ, công chức, doanh nhân; số tiền phạm tội đặc biệt lớn. Họ thường thông qua người quen, bạn bè giới thiệu hoặc trực tiếp liên hệ với King Club để được mở thẻ thành viên.

Căn cứ dữ liệu điện tử thu được từ ngày 4/2/2024 đến 22/6/2024, cơ quan điều tra kết luận các bị can đã đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng như Slot, Roulettee, Bacarat. Tổng số tiền sát phạt là 111,4 triệu USD - tương đương hơn 2.683 tỷ đồng.

Trong đó, Kim In Sung, 67 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, bị xác định đã thu lời bất chính 9,4 triệu USD - khoảng 228 tỷ đồng. Tuy nhiên, người này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam trước thời điểm vụ án được phát hiện nên Bộ Công an đã phát lệnh truy nã.

Ông Ngô Ngọc Đức khi còn đương chức. Ảnh: Báo Hòa Bình

Trong các "con bạc", VKS cáo buộc ông Dũng đã mở thẻ để chơi từ ngày 6/6/2020. Từ ngày 4/2/2024 đến 22/6/2024, ông Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 7 triệu USD (khoảng 180 tỷ đồng).

Lần chơi nhiều nhất của ông Dũng là hơn 331.000 USD (khoảng 7,9 tỷ đồng), lần ít nhất là 4.920 USD (118 triệu đồng). Sau các lần sát phạt, ông Dũng đã thua 759.269 USD (khoảng 18 tỷ đồng).

Với ông Ngô Ngọc Đức, VKS xác định từ ngày 5/2/2024 đến 22/6/2024, ông Đức đã đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD. Trong đó, lần chơi nhiều nhất là 229.000 USD (hơn 5,5 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 700 USD (16 triệu đồng) và đã thua 284.259 USD (khoảng 6,8 tỷ đồng).

Thanh Lam