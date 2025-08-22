Cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà sắp ra tòa

Hà NộiNgày 8/9, ông Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, sẽ ra tòa với cáo buộc nhận 750 triệu đồng cám ơn của tập đoàn Thuận An.

Vụ án do thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó chánh Tòa Hình sự TAND Hà Nội làm chủ tọa, dự kiến xét xử trong nhiều ngày. 5 kiểm sát viên TAND Hà Nội thực hành quyền công tố. Hơn 40 luật sư đăng ký bào chữa cho 29 bị cáo.

HĐXX cũng triệu tập 5 nguyên đơn dân sự, gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông các tỉnh Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh, Hà Nội; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang (cũ); Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Xây dựng.

Ông Phạm Thái Hà. Ảnh: Xuân Hoa

Trong vụ án, ông Phạm Thái Hà bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Cùng vụ án, ông Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ, bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong 27 người còn lại bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng có ông Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An; Trần Quang Anh, cựu Tổng giám đốc Thuận An; Nguyễn Khắc Mẫn, cựu Phó tổng giám đốc Thuận An; Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc ban Quản lý dự án Bắc Giang cũ; Trần Viết Cương, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Tuyên Quang cũ và một số bị can thuộc Cục đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cũ.

>>Danh sách 29 bị cáo

Ông Hà bị cáo buộc vì có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Duy Hưng nên đồng ý giúp đỡ, giới thiệu được tạo điều kiện tham gia thi công dự án ở Bắc Giang. Cuối tháng 12/2021, trong buổi ăn cơm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà Chủ tịch Quốc hội, ông Hà đã giới thiệu Hưng với Bí thư Bắc Giang.

Cáo trạng cho rằng việc giới thiệu, tác động của ông Hà đã "tạo điều kiện cho Thuận An trúng thầu", là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc các cá nhân tại Ban quản lý dự án Bắc Giang cùng đơn vị thiết kế và Thuận An thông đồng, móc ngoặc giúp trúng gói thầu số 7.

Sau khi, Thuận An trúng thầu, ông Hưng đến nhà ông Hà đưa 500 triệu đồng cám ơn. Ngoài ra, vào các dịp lễ, Tết, ông Hưng nhiều lần biếu ông Hà thêm, tổng 250 triệu đồng.

Đến nay, ông Hà đã tự nguyện nộp khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi.

Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng (áo trắng) và cấp dưới Trần Anh Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh:Bộ Công an

Cựu Chủ tịch tập đoàn Thuận An gây thiệt hại hơn 120 tỷ đồng

Theo cáo trạng, ông Hưng lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là "lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước" trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công dự án tại các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải.

Trong đó, ông Hưng nhờ ông Hà giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải nhằm được tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu, thi công dự án.

Được "mở đường" xong, ông Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Thuận An trúng thầu.

Nhưng sau khi trúng thầu, ông Hưng lại cho các công ty khác làm việc với Ban quản lý dự án để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán. Đây là hành vi thông thầu để được trúng thầu.

Cựu chủ tịch Thuận An còn bị cáo buộc đã thỏa thuận chi tỷ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện gói thầu, dự án. Từ đó, các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi trái quy định pháp luật về đấu thầu. Sai phạm của ông Hưng và các đồng phạm đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Ngoài ra, hành vi của ông Hưng còn dẫn đến việc nhiều cán bộ ở các địa phương (nơi có dự án, gói thầu thi công) thực hiện hành vi sai phạm bị xử lý hình sự và kỷ luật; làm giảm niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận.

Thanh Lam