Cựu phi công Hàn Quốc âm mưu trả thù 4 đồng nghiệp cũ

Sau khi sát hại một cơ trưởng, nghi phạm họ Kim khai đã lên kế hoạch hại thêm ba đồng nghiệp cũ khác, cho rằng khiến anh ta bị mất việc hai năm trước.

Ngày 18/3, cảnh sát thông báo cựu phi công họ Kim, khoảng 50 tuổi, đã bị bắt tối 17/3 tại một nhà nghỉ ở Ulsan.

Kim bị tình nghi đâm chết một cơ trưởng 56 tuổi sống trên tầng 9 của tòa nhà chung cư ở quận Busanjin, Busan vào sáng sớm 17/3. Kim từng là cơ phó làm việc tại cùng hãng hàng không với nạn nhân.

Nghi phạm họ Kim (giữa) bị áp giải đến đồn cảnh sát Busanjin vào tối 17/3.

Theo cảnh sát, sau khi bị bắt, Kim khai đã lên kế hoạch trong 3 năm nhằm trả thù 4 đồng nghiệp cũ, trong đó có nạn nhân. Kim tuyên bố các cuộc tấn công là chính đáng vì cuộc đời mình đã bị hủy hoại bởi "một hệ thống bất công", ám chỉ đến những bè phái tồn tại trong công ty.

Cảnh sát tin rằng vụ giết người ở Busan là một phần của kế hoạch lớn hơn. Kim được cho là đã tấn công bất thành một đồng nghiệp cũ khác từ phía sau và cố gắng siết cổ người này ở Goyang, Gyeonggi vào ngày 16/3 và bỏ trốn.

Sau đó, Kim đi tàu từ Seoul đến Busan và sát hại nạn nhân trước khi tiếp tục di chuyển đến Changwon, Nam Gyeongsang, định thực hiện một vụ tấn công khác. Nhưng sau án mạng, 8 phi công từng có quan hệ với Kim đã yêu cầu được cảnh sát bảo vệ, khiến anh ta không thể tiếp cận được mục tiêu. Kim sau đó trốn tại một nhà nghỉ và bị bắt.

Cảnh sát tìm thấy hung khí được sử dụng trong vụ giết người ở Busan trong valy của nghi phạm.

Cảnh sát điều tra hiện trường án mạng tại tòa nhà chung cư ở quận Busanjin, Busan, ngày 17/3.

Theo nguồn tin từ cảnh sát và ngành hàng không, Kim đã nhiều lần trượt kỳ thi thăng chức cơ trưởng khi làm việc cho hãng hàng không thương mại. Trong thời gian đó, người này được cho là đã có mâu thuẫn với các đồng nghiệp. Sau khi có dấu hiệu nghi mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần trong quá trình khám sức khỏe, Kim mất việc vào năm 2024.

Nhiều người trong ngành tin rằng mâu thuẫn trong vụ án có liên quan đến việc Kim không được thăng chức lên cơ trưởng.

"Việc đánh giá thăng chức cơ trưởng thường được tiến hành hai năm một lần. Cơ trưởng được trả lương gấp đôi so với cơ phó, cũng có sự khác biệt lớn về nhiệm vụ và quyền hạn. Thăng chức là một vấn đề vô cùng quan trọng", Ko Seung-hee, cựu giáo sư tại Đại học Silla, cho biết.

Các yếu tố phi kỹ thuật bao gồm cách cư xử, khả năng lãnh đạo và giao tiếp là một phần quan trọng của bài kiểm tra. "Những mục đó được đánh giá bởi các cơ trưởng từng làm việc với ứng viên. Có thể anh ta đã sinh lòng oán giận với các đồng nghiệp đánh giá anh ta trong quá trình xem xét thăng chức", giáo sư Ko giải thích.



Cảnh sát đang điều tra vụ án với cáo buộc giết người và mưu sát, đồng thời xin lệnh bắt giữ chính thức. Cơ quan chức năng cũng đang xem xét tiến hành đánh giá tâm thần đối với nghi phạm.

