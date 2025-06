Cựu phát ngôn viên Nhà Trắng cáo buộc đảng Dân chủ 'phản bội' ông Biden

Karine Jean-Pierre, phát ngôn viên Nhà Trắng dưới thời ông Biden, thông báo rời đảng Dân chủ, do bất bình về cách đảng này "phản bội" ông Biden.

Nhà xuất bản Hachette đại diện cho Karine Jean-Pierre ngày 4/6 thông báo bà rời đảng Dân chủ sau khi đảng này "phản bội ông Biden". Quyết định này sẽ được giải thích kỹ hơn trong cuốn Independent: A Look Inside a Broken White House, Outside the Party Lines do bà chấp bút, ra mắt tháng 10.

Jean-Pierre, 50 tuổi, là người da màu, cũng là người đồng tính công khai đầu tiên đảm nhận chức vụ thư ký báo chí Nhà Trắng. Với tư cách là người phát ngôn, bà đã bảo vệ các chính sách của chính quyền Biden về những vấn đề lớn như xung đột Ukraine, Dải Gaza.

"Bà ấy không đưa ra quyết định rời đảng Dân chủ, trở thành người theo xu hướng độc lập một cách dễ dàng", tuyên bố từ nhà xuất bản Hachette có đoạn. "Cuốn sách dẫn dắt người đọc qua ba tuần dẫn đến quyết định từ bỏ nỗ lực tái tranh cử của ông Biden, cùng sự phản bội của đảng Dân chủ khiến ông đi đến bước này".

Bà Karine Jean-Pierre trong họp báo ở Nhà Trắng ngày 15/1. Ảnh: Reuters

Ông Joe Biden, khi đó 81 tuổi, dừng tái tranh cử nhiệm kỳ hai, sau khi cuộc tranh luận giữa ông với ứng viên Cộng hòa Donald Trump khiến nhiều người hoài nghi về sức khỏe và độ minh mẫn của ông.

Bà Jean-Pierre đã bảo vệ ông Biden mạnh mẽ sau cuộc tranh luận, thời điểm một loạt quan chức cấp cao của đảng Dân chủ, trong đó có cựu chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi, kêu gọi ông từ chức.

Tuy nhiên, bà cùng các trợ lý kể từ đó phải đối mặt với loạt câu hỏi về khả năng đội ngũ truyền thông Nhà Trắng "che giấu" thông tin về ảnh hưởng tuổi tác đối với ông Biden.

Hoài nghi này bùng phát mạnh mẽ sau khi Jake Tapper và Alex Thompson, hai nhà báo CNN, ra mắt cuốn Original Sin dựa trên hơn 200 cuộc phỏng vấn với các nghị sĩ, quan chức Nhà Trắng và những người bên trong chiến dịch tranh cử, nhằm làm rõ mức độ che giấu tình trạng sức khỏe của ông Biden.

Những tiết lộ này đã gây ra rạn nứt trong đảng Dân chủ, khi nhiều thành viên tìm cách tách khỏi di sản của ông Biden. Theo Hachette, cuốn sách mới của Jean-Pierre sẽ phản bác một số thông tin mà bà cho là sai lệch trong cuộc bầu cử năm ngoái.

Đức Trung (Theo AFP, Reuters)