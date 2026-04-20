Cứu nữ du khách Pháp vỡ thai ngoài tử cung

Người phụ nữ 35 tuổi đang du lịch tại Việt Nam cùng gia đình, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bác sĩ phát hiện chửa ngoài tử cung vỡ kèm u buồng trứng chảy máu.

Ngày 20/4, BSCKII. Ngô Thị Bằng, khoa Sản và Phụ khoa, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, cho hay kết quả khám lâm sàng kết hợp xét nghiệm và siêu âm phát hiện một khối phần phụ bên phải kích thước khoảng 7 cm, kèm theo dấu hiệu nghi ngờ có dịch trong ổ bụng.

Từ các dữ liệu này, hai khả năng được đặt ra là thai ngoài tử cung vỡ và nang buồng trứng xoắn vỡ - đều là những tình trạng cấp cứu có thể gây chảy máu ổ bụng nhanh chóng nếu không được can thiệp kịp thời. Trước nguy cơ này, ekip đã nhanh chóng chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu.

Chửa ngoài tử cung có thể bị che lấp triệu chứng và làm chậm trễ chẩn đoán, đặc biệt những trường hợp bệnh nhân có túi ối giả, sau đó đau bụng, ra máu và tổ chức giống như một trường hợp sảy thai, nhưng khối chửa ngoài tử cung vẫn âm thầm phát triển. Thực tế, trước đó gần một tháng, bệnh nhân đã thăm khám tại bệnh viện ở Pháp hai lần được chẩn đoán sảy thai nhưng tình trạng đau không thuyên giảm mà ngày càng tăng, kèm theo chảy máu kéo dài.

"Ở bệnh nhân này có thêm một khối u buồng trứng nằm sát với khối chửa. Điều này khiến việc phát hiện trở nên khó khăn, dễ bị bỏ sót", bác sĩ Bằng nói.

Bệnh nhân ổn định, được xuất viện sau hai ngày phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trong quá trình mổ, bác sĩ xác định vừa có tổn thương do thai ngoài tử cung, vừa có nang buồng trứng xuất huyết. Ca mổ được tiến hành đồng thời với việc cắt bỏ khối thai ngoài tử cung, bóc tách nang buồng trứng, bảo tồn buồng trứng để đảm bảo nội tiết cho bệnh nhân còn trẻ. Phương pháp phẫu thuật nội soi giúp giảm xâm lấn, hạn chế mất máu, rút ngắn thời gian hồi phục và đặc biệt đảm bảo tính thẩm mỹ cho người bệnh. Sau hai ngày điều trị, bệnh nhân xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

BS Bằng khuyến cáo với những trường hợp có thai cần được thăm khám sớm để xác định thai đã về buồng tử cung chưa, đặc biệt những trường hợp khó cần phải theo dõi chặt chẽ để chẩn đoán xác định tránh bỏ sót. Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm là yếu tố quyết định, không chỉ giúp bảo toàn sức khỏe mà còn góp phần bảo tồn khả năng sinh sản về lâu dài.

Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nên thăm khám, kiểm tra phụ khoa định kỳ ngay cả khi chưa có dấu hiệu bất thường để phát hiên sớm các bệnh lý phụ khoa như u buồng trứng, u xơ tử cung hay tổn thương cổ tử cung để được theo dõi và xử trí kịp thời tránh xảy ra biến chứng nguy hiểm.

Lê Nga