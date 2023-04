Chiếm đoạt tiền ngân hàng bằng chiêu mạo danh làm thẻ tín dụng

Hà NộiNgô Thị Ngọc Lan bị kết tội dùng thông tin của khách tại ngân hàng để làm giả giấy tờ mang tên họ, mạo danh đăng ký cấp thẻ tín dụng rồi rút hết tiền trong hạn mức.

Ngày 5/4, sau 5 ngày xét xử và nghị án, Lan, 29 tuổi, cựu nhân viên ngân hàng, bị TAND Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội Làm giải tài liệu con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, tổng 15 năm tù.

10 đồng phạm của Lan bị phạt từ một đến 13 năm 6 tháng tù. 11 bị cáo bị toà tuyên buộc hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các ngân hàng, tổ chức tài chính tín dụng. Trong đó, TPBank 285 triệu đồng, Standard Chartered Bank 851 triệu đồng và Công ty Tài chính Lotte Finance 224 triệu đồng.

Liên quan vụ án, bị can Phan Thị Hảo, 34 tuổi, cựu nhân viên ngân hàng ANZ được cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần và đã tổ chức giám định. Kết luận nêu, trước, trong khi phạm tội, Hảo không có bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Song tại thời điểm giám định, tháng 7/2021, Hảo mắc bệnh tâm thần paranoid, do đó phải đi chữa bệnh bắt buộc. Công an Hà Nội đã tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra với bị can này.

Cáo trạng xác định, đầu năm 2019, một số ngân hàng cho phép khách hàng sở hữu thẻ tín dụng của bất kỳ ngân hàng nào, căn cứ lịch sử tín dụng có thể được cấp thẻ tín dụng mới. Khách chỉ cung cấp thẻ cũ và giấy tờ tuỳ thân, không cần thẩm tra hay chứng minh thu nhập...

Quen nhau từ trước, Lan và Hảo bàn nhau làm giả hồ sơ cấp tín dụng sau đó rút hết tiền trong hạn mức, chia đôi.

Bị cáo Ngô Thị Ngọc Lan và các đồng phạm tại toà. Ảnh: Danh Lam

Theo phân công, Lan lợi dụng vị trí làm việc để lấy cắp thông tin của khách hàng đủ điều kiện, gồm bản sao CNMD, sổ hộ khẩu, bảo hiểm y tế... Hảo thuê làm giả giấy tờ trên, tìm người đóng giả khách đi đăng ký mở thẻ, thuê máy POS để rút tiền mặt qua thẻ tín dụng.

Người đóng giả khách hàng được Hảo trả công 3-5 triệu đồng mỗi vụ. Hảo dặn họ đọc thuộc thông tin cá nhân để tránh bị nhân viên ngân hàng nghi ngờ trong quá trình đăng ký mở thẻ. Các "khách" sau đó được ngân hàng phát hành thẻ tín dụng hạng Platinum, hạn mức 100-200 triệu đồng, hoặc được cho vay tín chấp 100-300 triệu đồng.

Nhà chức trách xác định, trong 6 tháng đầu năm 2019, Lan, Hảo và những người đóng giả, làm giả tài liệu đã thực hiện 7 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 1,36 tỷ đồng. Trong đó, Lan hưởng lợi hơn 520 triệu đồng.

Các nhân viên ngân hàng tiếp nhận hồ sơ và phát hành thẻ tín dụng được cơ quan điều tra cho rằng không biết hồ sơ là giả, không có tài liệu chứng minh là đồng phạm nên không xử lý hình sự.

Hải Thư