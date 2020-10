Cựu nhân viên Google tận dụng cơ hội trong suy thoái

Theo tiến sĩ Cao Anh Tuấn - Founder Genetica, Covid-19 đã giúp doanh nghiệp nhận thấy nhiều dư địa thị trường nội địa trước khi mở rộng ra khu vực.

Ông Tuấn từng đảm nhiệm vị trí nhân viên cao cấp của Google tại Mỹ trước khi khởi nghiệp với Genetica - công ty chuyên biệt trong lĩnh vực giải mã gen bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.

Thành lập vào cuối năm 2019 và dự định sẽ nhanh chóng mở rộng hoạt động ra khu vực Đông Nam Á song ảnh hưởng của Covid-19 thành bước cản lớn trong chiến lược của Genetica. Thay vì tiếp tục kế hoạch, tiến sĩ Cao Anh Tuấn và đội ngũ lãnh đạo đã quyết định "go home to go big" (về nhà để phát triển mạnh mẽ hơn).

Tiến sĩ Cao Anh Tuấn - khách mời của Talkshow Nguy - Cơ số thứ 4. (Ảnh từ video)

Trong khuôn khổ Talk Show Nguy – Cơ số thứ 4 phát sóng trên VnExpress mới đây, cựu tiến sĩ Google đã cùng diễn giả Nguyễn Phi Vân phân tích chiến lược này. Ông đồng thời chia sẻ những nhìn nhận về thị trường Việt Nam và các bước đi đã giúp doanh nghiệp của ông đứng vững trước những ảnh hưởng của Covid-19.

Vị tiến sĩ này cho rằng, Covid-19 là một cú đạp phanh về mô hình kinh doanh của công ty, dù thiệt hại về kinh tế không lớn, nhưng với một doanh nghiệp không thực hiện được chiến lược đồng nghĩa như một sự vấp ngã và cần phải tìm biện pháp để đứng dậy. "Thay vì nhanh chóng mở rộng ra khu vực, các công ty có thể tập trung thị trường nội địa, tận dụng những hỗ trợ về chính sách cũng như các yếu tố mang tính địa phương để phát triển", ông Tuấn nói.

Ông cho rằng, một trong những điểm thuận lợi khi phát triển tại Việt Nam đó là có thể nhanh chóng nhận được phản hồi của người dùng, từ đó tiếp tục tiến hành cải tiến công nghệ, sản phẩm của mình.

12 tháng sau khi "go home", thực hiện chiến lược phát triển nội địa, Genetica đã có 10.000 dịch vụ đến tay người tiêu dùng, tạo ra sản phẩm G-immunity phân tích gen về hệ miễn dịch, đồng thời nghiên cứu về gên tiểu đường đột quỵ, phục vụ thêm nhu cầu của người dùng. Công ty cũng thành công xây dựng một phòng Lab tiêu chuẩn Mỹ cho riêng Việt Nam.

Ông Cao Anh Tuấn chia sẻ về chiến lược để doanh nghiệp đứng vững trong bão Covid-19.

Khi nhận câu hỏi của diễn giả Nguyễn Phi Vân về vấn đề cạnh tranh từ thị trường trong nước, nhà sáng lập Genetica khá lạc quan cho biết, việc nhiều nhóm nghiên cứu khác nhau cùng làm về công nghệ gen ở Việt Nam có thể coi như một tín hiệu vui vì sẽ giúp nhu cầu của người dùng gia tăng.

"Giai đoạn Covid-19 là thời điểm để các công ty tập trung phát triển công nghệ nền tảng vì đây sẽ là yếu tố tạo nên sức cạnh tranh và mang đến khả năng mở rộng thị trường", ông nhận định.

Khi phát triển ra khu vực, các yếu tố thuận lợi về chính sách, môi trường kinh doanh không còn nữa, chỉ có công nghệ mới có thể tạo ra sự khác biệt. "Nếu công nghệ của bạn có thể bắt chước dễ dàng, tức là cần phát triển nữa. Chỉ khi công nghệ lõi đã phát triển sâu và vững, thì các công ty khác mới không thể sao chép được", ông Tuấn nhấn mạnh.

Phần cuối của talkshow, vị khách mời nêu 3 từ khóa giúp các doanh nghiệp có thể đứng vững trong cơn bão Covid-19 bao gồm: con người, bền bỉ, sáng tạo. Trong đó, yếu tố con người – những nhân sự ở lại cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn là quan trọng nhất. Sự bền bỉ sẽ giúp công ty kiên trì tìm hướng giải quyết khi đối mặt với vấn đề. Sáng tạo chính là tìm các cách giải quyết mới, sáng tạo trong giao tiếp, nhìn nhận thị trường sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm mới hơn.

Thảo Miên