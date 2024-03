Cựu nhà báo Hàn Ni: 'Cái sai của tôi so với những mất mát là quá nhỏ'

TP HCMBà Hàn Ni thừa nhận việc đưa thông tin bí mật của bà Phương Hằng lên mạng là sai, nhưng do bị xúc phạm trước, và cái sai này "so với những mất mát là quá nhỏ".

Trưa 1/3, phiên tòa xét xử bà Hàn Ni, 46 tuổi, và cựu luật sư Trần Văn Sỹ về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tiếp tục với phần tranh luận.

Bà Hàn Ni bị cáo buộc từ tháng 9/2021 đến tháng 2/2022 đã sử dụng tài khoản Youtube và Facebook Nhà Báo Hàn Ni để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình có nội dung sai sự thật về bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng. Trong đó, có 4 đoạn phát ngôn mang nội dung thuộc bí mật cá nhân và đời sống riêng tư của vợ chồng bà Hằng, vi phạm Điều 17 Luật An ninh mạng.

Tại tòa hôm nay, bà Hàn Ni thừa nhận ngày 3/9/2021 có livestream với tiêu đề Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không, nội dung buổi ghi hình có sử dụng thông tin tham khảo trên báo chí chính thống. Lý do bị cáo thực hiện livestream này là trước đó bà Hằng livestream đưa 4 thông tin sai sự thật, xúc phạm mình.

"Trong đó, bà Hằng nói bị cáo tống tiền doanh nghiệp, là bồ của một lãnh đạo thành phố, đưa hình ảnh bị cáo và chồng cũ suy diễn không đúng, nói bị cáo phản động", cựu nhà báo khai. Ngay sau đó bị cáo đã liên lạc với lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương giải thích thông tin bà Hằng nói về mình là sai sự thật, đề nghị ngăn chặn việc này nhưng không được chấp thuận. Tối cùng ngày, bà Hằng tiếp tục livestream nói bị cáo "phản động".

"Vì việc bà Hằng livestream xúc phạm tôi không được ngăn chặn nên tôi đã thực hiện buổi livestream trên", Hàn Ni lý giải. "Việc bà Hằng đưa nhiều thông tin sai sự thật và xúc phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bị cáo và tờ báo nơi bị cáo làm việc suốt 20 năm".

Bị cáo cũng cho rằng, mục đích thực hiện livestream là muốn mọi người biết rằng bà Hằng chỉ là một công dân bình thường, phải thực hiện đúng quy định pháp luật, không được quyền xúc phạm đến bất cứ ai, chứ không nhằm xúc phạm hay nói về bí mật của bà Hằng.

Chủ tọa sau đó trích dẫn lại một số nội dung phát ngôn của Hàn Ni trong buổi ghi hình. Hàn Ni thừa nhận những nội dung này nhưng cho rằng "chưa đầy đủ". "Đây là thông tin tôi lấy trên báo, 4 đoạn video này hoàn toàn là sự thật", bị cáo nói.

Không đồng ý với lời khai này, chủ tọa chất vấn: "Theo bị cáo các thông tin này có lợi gì cho bà Hằng?". Hàn Ni đáp: "Bị cáo không biết có lợi cho bà Hằng hay không vì không làm truyền thông cho bà Hằng, nhưng bị cáo nói sự thật".

Chủ tọa giải thích, nội dung phát ngôn của bị cáo được cơ quan chức năng xác định là thông tin "thuộc bí mật gia đình, đời sống cá nhân", việc đưa lên mạng là vi phạm Luật An ninh mạng.

Tuy nhiên, Hàn Ni cho rằng, thông tin bí mật cá nhân là phải được giữ kín, nhưng những thông tin này được báo chí đăng nên không còn là bí mật nữa. Ngoài ra, cựu nhà báo nói, hành vi của mình và luật sư Sỹ là hoàn toàn độc lập nhưng cáo trạng và kết luận điều tra đều gộp lại trong phần nhận định. Điều này đã làm tăng tính chất vi phạm của bị cáo.

Chủ tọa đồng ý với ý kiến của Hàn Ni, lưu ý VKS cần tách bạch hành vi của bị cáo là "làm lộ bí mật" chứ không phải "xúc phạm" hay "sai sự thật" để tránh hiểu nhầm.

Bị cáo Hàn Ni tại tòa hôm nay. Ảnh: Thanh Tùng

HĐXX tiếp tục truy vấn Hàn Ni về việc có xin ý kiến của bà Hằng khi đưa thông tin cá nhân lên mạng hay không. Cựu nhà báo khai, thời điểm đó "không biết bà Hằng là ai, không liên quan gì, nên không thể hỏi ý kiến".

Khi được tòa hỏi nhận thức thế nào về hành vi của mình, Hàn Ni nói: "Bị cáo có sai nhưng chưa đến mức xử lý hình sự. Bị cáo bị bà Hằng xúc phạm trước và rất nặng nề. Bị cáo chỉ phòng vệ".

Tương tự, khi trả lời luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo (đại diện nhóm luật sư của Hàn Ni) sau đó, cựu nhà báo nói: "Cái sai của tôi so với những mất mát là quá nhỏ". Khi luật sư đề cập việc mẹ Hàn Ni đã mất trong thời gian bị cáo bị tạm giam, cựu nhà báo im lặng một lúc, nhẹ giọng: "Đúng".

Bị cáo cũng xác nhận với luật sư trong suốt 20 năm làm việc tại tờ báo ở TP HCM đã nhận được rất nhiều bằng khen, có nhiều hoạt động tình nguyện, xây dựng quỹ học bổng và đang trong thời gian chuẩn bị bảo vệ luận án Tiến sĩ luật. Do đó, bị cáo mong muốn HĐXX xem xét một cách thấu đáo, khoan hồng để bị cáo sớm về với gia đình và thực hiện các công việc còn dang dở.

Ba đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa hôm nay. Ảnh: Thanh Tùng

Cựu luật sư Trần Văn Sỹ bị cáo buộc sử dụng tài khoản YoutubeLS Trần Văn Sỹđăng 8 video: Công ty CP Đại Nam & hoạt động phòng chống rửa tiền, Chính quyền tỉnh BD có đè đầu cưỡi cổ Cty CP Đại Nam như NPH, NPH sử dụng chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đã miệng, Dũng Lò Vôi đã thất bại toàn tập... Các nội dung này được xác định là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Đại Nam; xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng; xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín bà Nguyễn Phương Hằng.

Ông Sỹ khai, do bà Hằng đã có những phát ngôn xúc phạm các nghệ sĩ, báo chí, và có những lời lẽ trái với thuần phong mỹ tục nên thấy mình "cần có trách nhiệm góp tiếng nói" để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bà Hằng. Còn đối với ông Dũng, bị cáo cho rằng vì ông này "thường ghi hình cùng vợ"...

Phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện VKS cho rằng tài liệu trong hồ sơ xác định việc truy tố các bị cáo về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân là "đúng người, đúng tội". Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đến an ninh an toàn xã hội, trong đó, bị cáo Sỹ thực hiện nhiều buổi, nhiều ngày - tức phạm tội hai 2 lần trở lên.

Tuy nhiên, đại diện VKS ghi nhận hai bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, lần đầu phạm tội, thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích được tặng bằng khen của cơ quan tổ chức nên giảm nhẹ một phần hình phạt.

Từ đó VKS đề nghị tòa tuyên Hàn Ni từ một năm 6 tháng đến 2 năm tù, ông Sỹ từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Dự kiến chiều nay tòa tuyên án.

Hải Duyên - Quốc Thắng