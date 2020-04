Cứu người ung thư gan bị vỡ thực quản

Bệnh nhân nam, 45 tuổi, ung thư gan giai đoạn muộn, bất ngờ bị giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, nôn ra máu tươi.

Bệnh nhân khó chịu đau tức ngực, được người nhà đưa đến Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, đêm 14/4. Vừa bước tới thang máy, ông nôn khoảng nửa lít máu. Kíp bác sĩ cấp cứu lập tức tiêm cầm máu, truyền dịch để giữ huyết áp cho bệnh nhân. Chẩn đoán ban đầu bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa, theo dõi giãn vỡ tĩnh mạch thực quản.

Bệnh nhân mất nhiều máu, mạch đập rất nhanh, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, tinh thần hoảng loạn, tình trạng rất nặng. Các bác sĩ hội chẩn ngay trong đêm cùng các bác sĩ nội soi, gây mê hồi sức, đưa ra phương án xử trí cấp cứu, dự trù sẵn máu truyền.

Khi tình trạng bệnh nhân đã ổn định, các bác sĩ tiến hành nội soi thăm dò và đánh giá khả năng can thiệp. Đưa ống soi vào thực quản, dạ dày, bác sĩ phát hiện có rất nhiều máu đỏ lẫn máu cục. Thực quản có các tĩnh mạch giãn căng, ngoằn ngoèo nổi cao lên khỏi bề mặt niêm mạc, gần tâm vị có búi tĩnh mạch bị giãn vỡ.

Bác sĩ Nguyễn Hà Thường, Trưởng khoa Nội soi - Thăm dò chức năng, cho biết nếu không được cấp cứu và xử lý kịp thời, bệnh nhân nguy cơ tử vong cao do búi máu phun thành tia gây chảy máu ồ ạt. Ngoài ra, bệnh nhân bị ung thư gan, xơ gan, suy tế bào gan dẫn đến rối loạn nghiêm trọng chức năng đông máu, khiến mất máu trầm trọng hơn, không thể tự cầm.

Các bác sĩ sử dụng thủ thuật nội soi can thiệp thắt búi tĩnh mạch thực quản bị giãn vỡ bằng vòng cao su, cầm máu thành công cho bệnh nhân.

Sau khi nội soi can thiệp cấp cứu kết hợp truyền bù máu và điện giải, bệnh nhân đã được cầm máu hoàn toàn, mạch, huyết áp ổn định, tỉnh táo hơn, tiếp xúc tốt.

Chảy máu tiêu hóa cao do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản là biến chứng đặc biệt nghiêm trọng, có thể đe dọa tính mạng bệnh nhân. Tình trạng này thường gặp ở các bệnh nhân xơ gan, ung thư gan trên nền xơ gan, suy tế bào gan, rối loạn nghiêm trọng chức năng đông máu.

Tỷ lệ tử vong của chảy máu tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản khá cao (khoảng 20% trong vòng 6 tuần đầu). Tình trạng này cũng hay tái phát và một số trường hợp vẫn rất khó kiểm soát.

Theo bác sĩ Thường, tất cả bệnh nhân bị xuất huyết cấp tính do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản đều cần phải được xử trí cấp cứu kịp thời. Khả năng kiểm soát đường thở, vận mạch, kháng sinh, truyền máu kết hợp với thắt búi tĩnh mạch bị giãn vỡ qua nội soi là những yếu tố then chốt quyết định cứu sống bệnh nhân. Thủ thuật nội soi can thiệp thắt tĩnh mạch thực quản cần thực hiện trong vòng 12 giờ đầu.

Bệnh nhân xơ gan, u gan cần điều trị tích cực, liên tục và tuyệt đối không uống rượu, bia. Ngoài việc thường xuyên kiểm tra sức khỏe, nên nội soi tiêu hóa định kỳ để phát hiện sớm các búi giãn tĩnh mạch thực quản.

Người bệnh khi có dấu hiệu nôn, đi ngoài ra máu đỏ tươi, cần đến bệnh viện ngay để được cấp cứu kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng.

