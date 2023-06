​Cứu người ngất dưới giếng sâu

Nghệ AnCảnh sát kịp thời cứu ông Nguyễn Quang Hùng, 50 tuổi, thợ đào giếng bị ngất xỉu ở độ sâu 13 m do thiếu oxy.

Khoảng 7h30 ngày 26/6, ông Hùng, trú xã Thanh Xuân, đến nạo vét giếng thuê ở nhà một người dân xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương. Ông đu dây thừng xuống đáy giếng kiểm tra nhưng sau vài phút không liên lạc với bên trên. Chủ nhà soi đèn thấy ông ngất xỉu nên gọi hàng xóm và chính quyền hỗ trợ.

Ông Hùng (áo vàng) được cứu khỏi giếng sâu 13 m sau khi bị ngạt khí. Ảnh: Hùng Lê

Công an xã Thanh Giang cùng hàng chục người dân dùng máy thổi công nghiệp kết hợp vòi bơm đưa khí oxy xuống giếng. Ông Hùng sau đó hồi tỉnh và được đội cứu hộ kéo lên lúc 8h15.

"Ông Hùng ngất xỉu do ngạt khí và thiếu oxy. Rất may nạn nhân sức đề kháng tốt, hồi tỉnh kịp thời sau khi được tiếp oxy, nhờ đó cảnh sát dễ triển khai phương án cứu hộ", lãnh đạo Công an xã Thanh Giang nói.

Nghệ An gần đây hạn nặng khiến giếng khô cạn. Nhiều nhà dân trong huyện phải thuê thợ đào giếng nạo vét, khơi mạch lấy nước sinh hoạt.

Các chuyên gia cảnh báo khí metan (CH4) tích tụ dưới đáy giếng là nguyên nhân chính gây ngạt khí hoặc cháy nổ. Để phòng tránh, người dân cần xua hết khí metan bằng bơm hút hoặc dùng quạt lưu thông không khí, sau đó đeo mặt nạ chống độc rồi mới xuống giếng.

Đức Hùng