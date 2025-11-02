Cứu người đàn ông bị vùi lấp khi sạt lở cuốn trôi 6 ngôi nhà

Mưa lớn kéo dài chiều 2/11 khiến đồi tại xã Phước Thành, TP Đà Nẵng sạt lở, vùi lấp 6 ngôi nhà, một người bị mắc kẹt được cứu sau hơn một giờ.

Khoảng 14h, đất đá từ đồi phía sau thôn 4 bất ngờ tràn xuống khu dân cư, cuốn phăng 6 căn nhà. 17 người kịp thoát ra ngoài, riêng anh Hồ Văn Bưởng, 38 tuổi, bị vùi lấp trong căn nhà sập. Công an xã cùng lực lượng phòng thủ dân sự và người dân dùng cuốc, xẻng, thậm chí tay không đào bới nhiều lớp đất bùn trong mưa lớn để tìm kiếm.

Cứu người đàn ông bị vùi lấp khi sạt lở cuốn trôi 6 ngôi nhà Người dân và lực lượng chức năng giải cứu anh Bưởng. Video: Công an cung cấp

Đến 15h30, anh Bưởng được đưa ra khỏi đống đổ nát, ủ ấm và chuyển đến Trung tâm y tế xã điều trị, hiện đã qua cơn nguy hiểm.

Tại hiện trường, lượng lớn đất đá từ nửa quả đồi đổ ập xuống, chôn vùi nhiều ngôi nhà phía dưới. Lực lượng chức năng đã di dời khẩn cấp 20 hộ với 60 người ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời căng dây, cắm biển cảnh báo và bố trí người trực canh.

Mưa lũ kéo dài gần một tuần qua đã làm 12 người ở Đà Nẵng thiệt mạng, 4 người mất tích, 47 người bị thương; 78 ngôi nhà sập, hơn 900 ha hoa màu và thủy sản hư hại.

Tối cùng ngày, mưa vẫn lớn, lũ trên các sông tiếp tục dâng cao. Ở phố cổ Hội An, nước sông Hoài đã vượt báo động 3, tràn lên các tuyến Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, nhiều đoạn ngập gần một mét.

Nguyễn Đông