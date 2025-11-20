Cứu người bị thủng tim

Cần ThơNgười đàn ông 54 tuổi bị đâm thủng tim, được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, nguy kịch.

Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ hôm 15/11 trong tình trạng lơ mơ. Người nhà cho hay khoảng 30 phút trước nhập viện, ông này xô xát và bị đâm vào ngực trái, nằm bất động.

Khi nhập viện, bệnh nhân tím tái, thở ngáp, mạch và huyết áp không đo được, nhịp tim rời rạc. Bác sĩ đặt nội khí quản, lập đường truyền dịch, truyền máu khẩn. Vùng trước tim bệnh nhân có vết thương khoảng 1 cm đang chảy máu rỉ rả, siêu âm phát hiện huyết khối và dịch màng tim.

Êkíp phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Kim Điều

Bệnh viện hội chẩn, chẩn đoán vết thương thủng tim gây chèn ép tim cấp, chỉ định mổ khẩn. Tuy nhiên, khi chuyển đến phòng mổ thì bệnh nhân ngưng tim, được xoa bóp ngoài lồng ngực tim đập lại rời rạc.

Ê kíp phẫu thuật mở ngực trái phát hiện màng tim căng cứng, tim ngừng đập. Trong khoang màng tim có khoảng 500 ml máu loãng và máu cục, vết thương thủng tâm thất phải khoảng 1 cm và thủng thùy trên phổi trái.

Các bác sĩ khâu vết thương tim, xoa bóp trực tiếp giúp tim đập lại. Sau một phút, tim đập ổn định nhịp xoang điều 100 lần/phút, huyết áp 100/60mmHg. Êkíp khâu vết thương thùy trên phổi trái, cầm máu kỹ màng ngoài tim, thành ngực, đặt dẫn lưu khoang màng phổi trái, đóng thành ngực.

Hiện bệnh nhân tỉnh, mạch huyết áp trong giới hạn bình thường, theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp cấp cứu tối khẩn, nếu không mở ngực kịp thời giải áp khoang màng tim và khâu vết thương tim thì bệnh nhân chắc chắn tử vong.

An Bình