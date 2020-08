Cứu người bị tai nạn bay lên nắp capo xe tải

Hòa BìnhBệnh nhân nam, 41 tuổi, đi xe máy va chạm với ôtô, bay lên nắp capo xe tải, rơi xuống đường, bất tỉnh.

Bác sĩ Hoàng Công Tình, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, ngày 31/7 thông tin, khi nhập viện, bệnh nhân bị vỡ đại tràng (ruột già) và nhiều đoạn ruột non, làm cho dịch và phân trong ống tiêu hóa tràn ra ổ bụng. Bệnh nhân nhanh chóng rơi vào trạng thái sốc hỗn hợp: sốc chấn thương do đau, sốc giảm thể tích do mất máu, sốc nhiễm trùng - nhiễm độc do phân và dịch từ ống tiêu hóa tràn ra ổ bụng thẩm thấu vào máu, suy hô hấp. Ngoài ra bệnh nhân còn bị gãy xương sườn bên trái, chấn thương vùng hàm mặt.

Bệnh viện kích hoạt hệ thống báo động đỏ, huy động các chuyên khoa tham gia hội chẩn. Bệnh nhân nhanh chóng được chẩn đoán chính xác, can thiệp kịp thời, trong điều kiện vừa hồi sức và can thiệp phẫu thuật.

Các bác sĩ phải cắt nhiều đoạn ruột non, sau đó khâu nối bảo tồn những đoạn ruột còn lành, cắt đoạn đại trạng và đưa đoạn ruột ra thành bụng làm hậu môn nhân tạo.

Trước, trong và sau cuộc mổ, bệnh nhân rơi vào trạng thái sốc nhiễm trùng, nhiễm độc. Các bác sĩ phải dùng máy thở, máy lọc máu liên tục, máy truyền dịch, bơm tiêm điện, máy theo dõi....

May mắn, sau ba ngày cấp cứu, bệnh nhân thoát sốc, bỏ được máy thở, dừng được máy lọc máu. Các chỉ số sinh tồn và xét nghiệm tốt hơn nhiều. Bệnh nhân có thể nói chuyện với bác sĩ.

Bệnh nhân đang được theo dõi tại bệnh viện.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Thúy Quỳnh