Cựu ngôi sao Chelsea bị vợ ép giải nghệ

BrazilTiền vệ Oscar nhiều khả năng phải giải nghệ vì áp lực từ gia đình, sau sự cố trong phòng tập dẫn đến nhập viện.

Hôm 11/11, khi đang đạp xe trong phòng tập, Oscar rơi vào tình trạng mất ý thức. Sau khi được sơ cứu, tiền vệ 34 tuổi phải nhập viện. Hiện, tình trạng của anh ổn định.

Theo CLB Sao Paulo, Oscar gặp vấn đề tim mạch. Trước đó, từ tháng 8, cựu ngôi sao Chelsea và tuyển Brazil đã phải dùng thuốc, nhưng vẫn được phép chơi bóng.

Oscar ghi hai bàn trong 21 trận cho Sao Paulo từ đầu năm 2025. Ảnh: CBN

Theo báo Anh Daily Mail, vợ và gia đình đều khuyên Oscar bỏ bóng đá. Một nguồn tin xác nhận gần như chắc chắn cầu thủ này sẽ giải nghệ, và Sao Paulo sẵn sàng chấm dứt hợp đồng một cách hòa bình.

Oscar bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Sao Paulo giai đoạn 2008-2010. Sau đó, anh chơi hai năm cho Internacional, rồi gia nhập Chelsea với giá 27 triệu USD. Năm 2017, khi sự nghiệp tại châu Âu đang tốt đẹp, Oscar bất ngờ tới Trung Quốc khoác áo Shanghai Port. Trong bảy năm chơi bóng tại quốc gia châu Á, anh kiếm được khoảng 200 triệu USD. Đến tháng 1/2025, Oscar trở lại Sao Paulo với bản hợp đồng ba năm.

Thành công lớn nhất của Oscar là bốn danh hiệu với Chelsea, gồm hai Ngoại hạng Anh, một Cup Liên đoàn và một Europa League. Với Shanghai Port, anh vô địch Trung Quốc ba lần, giành một Cup quốc gia và một Siêu Cup quốc gia. Trong 248 trận ở CLB Trung Quốc, Oscar ghi 77 bàn và kiến tạo 248 lần, được xem là cầu thủ hay nhất lịch sử CLB.

Oscar cũng để lại ấn tượng tốt trên đấu trường quốc tế, khi từng vô địch U20 thế giới năm 2011, giành HC bạc Olympic 2012 và Cup các liên đoàn châu lục 2013.

Tại World Cup 2014, dù Brazil thua Đức 0-7 ở bán kết, Oscar vẫn lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu. Anh không được gọi trở lại đội tuyển từ năm 2015.

Thanh Quý (theo Daily Mail)