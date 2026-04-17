Cứu nam thanh niên nhảy cầu Thuận Phước

Đà NẵngLực lượng cứu hộ kịp thời tiếp cận, đưa nam thanh niên 25 tuổi vào bờ an toàn chỉ 4 phút sau khi người này nhảy từ cầu Thuận Phước xuống sông Hàn.

Tối 16/4, Trung tâm Chỉ huy 114 nhận tin báo có người định nhảy cầu Thuận Phước. Đơn vị đã điều động cano chuyên dụng cùng 7 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ kịp thời đưa nam thanh niên lên bờ. Ảnh: Cảnh sát cung cấp

Đến 19h59, nam thanh niên bất ngờ nhảy từ trên cầu xuống mặt nước. Lực lượng cứu hộ tổ chức ứng cứu, sau 4 phút đã tiếp cận và đến 20h03 đưa được nạn nhân lên cano. Người này trú phường Sơn Trà.

Sau khi vào bờ, nạn nhân được bàn giao cho Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà để chăm sóc sức khỏe.

Thuận Phước là cầu dây võng bắc qua cửa sông Hàn, độ cao từ mặt cầu xuống mực nước khoảng 27 m. Nơi đây từng xảy ra nhiều vụ nhảy cầu. Việc cứu sống nạn nhân đòi hỏi sự có mặt và ứng cứu nhanh chóng từ lực lượng chuyên trách.

