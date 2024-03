Cựu luật sư Trần Văn Sỹ hối hận vì xúc phạm vợ chồng bà Phương Hằng

TP HCMNói lời sau cùng, ông Trần Văn Sỹ cho biết đã thấm thía sai phạm vì xúc phạm vợ chồng bà Phương Hằng..., việc bị giam giữ hơn một năm qua là "quá kinh khủng".

Ngày 1/3, ông Trần Văn Sỹ, 67 tuổi và cựu nhà báo Hàn Ni, 47 tuổi, bị TAND TP HCM xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Ông Sỹ là luật sư, đã sử dụng tài khoản Youtube LS Trần Văn Sỹ đăng 8 video: Công ty CP Đại Nam & hoạt động phòng chống rửa tiền, Chính quyền tỉnh BD có đè đầu cưỡi cổ Cty CP Đại Nam như NPH, NPH sử dụng chất kích thích để chửi bởi nghệ sĩ cho đã miệng, Dũng Lò Vôi đã thất bại toàn tập...

Những nội dung này được xác định là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Đại Nam; xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng; xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng.

Trong suốt thời gian xét xử, ông Sỹ được tòa cho ngồi vì sức khỏe yếu (bệnh tim).

Trả lời xét hỏi của chủ tọa, ông Sỹ thừa nhận hành vi như cáo buộc, cho biết không có động cơ cá nhân, chỉ vì bà Phương Hằng đã livestream nhiều buổi với những phát ngôn vi phạm pháp luật. Lượng người xem các livestream của bà Hằng là rất lớn. Những nội dung bà này nói cũng xúc phạm các nghệ sĩ, báo chí; đòi phong sát giới nghệ sĩ và có những lời lẽ trái với thuần phong mỹ tục nên bị cáo bức xúc, đưa ra các thông tin đối lập để cân bằng.

Theo chủ tọa, thông tin trong các video của ông Sỹ đã gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bà Phương Hằng và chồng Huỳnh Uy Dũng, Công ty Đại Nam... chứ không phải là để "cân bằng hay phủ nhận thông tin" như ý chí của bị cáo. Có thời điểm, video của ông Sỹ có hơn 56.000 người xem.

Bị cáo Sỹ cho rằng, trong một số vấn đề nói về vợ chồng bà Hằng đã lưu ý "thông tin này chưa được kiểm chứng".

Phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện VKS cho rằng tài liệu trong hồ sơ xác định việc truy tố các bị cáo về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân là "đúng người, đúng tội". Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đến an ninh an toàn xã hội, trong đó, bị cáo Sỹ thực hiện nhiều buổi, nhiều ngày - tức phạm tội hai 2 lần trở lên.

"Bị cáo là luật sư, hiểu biết về pháp luật nhưng lại đưa thông tin gây bất lợi cho người khác lên mạng Internet. Việc bị cáo cho rằng 'do bà Phương Hằng lên mạng tuyên bố đòi phong sát giới nghệ sĩ, nên mới lên tiếng' là vô lý, bởi việc này không liên quan, không ảnh hưởng đến bị cáo", đại diện VKS phân tích.

Tuy nhiên, đại diện VKS ghi nhận hai bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, lần đầu phạm tội, thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích được tặng bằng khen của cơ quan tổ chức nên giảm nhẹ một phần hình phạt.

Từ đó VKS đề nghị tòa tuyên Hàn Ni từ một năm 6 tháng đến 2 năm tù, ông Sỹ từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Nói lời sau cùng, ông Sỹ cho biết đã thấm thía sai phạm, việc bị giam giữ hơn một năm qua là "quá kinh khủng"... Xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo đã lớn tuổi.

