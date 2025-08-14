Cựu lãnh đạo xã đi tù vì ký khống, bán 44 ha đất không sổ đỏ ở Sóc Sơn

Hà NộiHai cựu phó chủ tịch xã Minh Trí bị tòa tuyên xác nhận khống 114 hồ sơ mua bán đất rừng phòng hộ, không sổ đỏ khiến 44 hecta bị chuyển nhượng trái phép.

Chiều 14/8, hai cựu phó chủ tịch xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn (cũ) là Nguyễn Văn An, 63 tuổi và Dương Đức Vượng, 60 tuổi bị TAND tuyên lần lượt 4 năm 6 tháng và 4 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cùng tội danh, ông Đỗ Văn Ba, 41 tuổi, cán bộ địa chính xã này và Nguyễn Mạnh Hùng, 69 tuổi, phó thôn, bị phạt 3 năm tù và 26 tháng án treo.

Ông Ba có tiền án 12 tháng tù treo vào năm 2019 do Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; ông Hùng có tiền án 8 năm tù vào năm 1990 về tội Giết người, đã được xóa án tích.

Các bị báo nghe tuyên án chiều 14/8. Ảnh: Danh Lam

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương và thành phố Hà Nội, gây bức xúc trong xã hội, gây dư luận xấu trong nhân dân. Tuy nhiên, tòa đã xem xét các yếu tố giảm nhẹ, công tội, bị cáo tuổi cao để tuyên các mức án trên.

Trong vụ án này, bị cáo An có trách nhiệm cao nhất, trực tiếp ký chứng thực xác nhận 75 hồ sơ với tổng diện tích đất chuyển nhượng không đúng quy định 24,6 hecta. Ông Vượng thực hiện hành vi tương tự với gần 20 hecta.

Tòa cũng kiến nghị UBND có thẩm quyền xem xét thu hồi đất quy hoạch rừng phòng hộ đã bị sử dụng không đúng mục đích, chuyển nhượng trái pháp luật; xử lý vi phạm với các công trình xây dựng trái phép. Diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ bị sử dụng không đúng mục đích cần được khôi phục tình trạng ban đầu.

Tòa cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm với những người có vi phạm quy định về đất đai, vi phạm quy định về bảo vệ rừng, vi phạm quy định về xây dựng, tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn.

>>Biệt thự, hồ bơi trong rừng phòng hộ Sóc Sơn

Vụ án khởi nguồn tháng 3/2019, khi Thanh tra Hà Nội kết luận UBND xã này biết nhưng không xử lý việc người dân mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ không có giấy tờ mà lại xác nhận, chứng thực vào giấy tờ mua bán khống này. Các vi phạm này sau đó được UBND Hà Nội chuyển hồ sơ công an điều tra.

Bản án xác định, các sai phạm xảy ra suốt 11 năm 2008-2018. Bốn bị cáo cùng ông Tạ Văn Viễn, chủ tịch xã giai đoạn 2011-2016 và Nguyễn Đình Cường, trưởng thôn, bị cáo buộc sai phạm trong việc xác nhận, chứng thực vào 125 hồ sơ (hợp đồng mua bán chuyển nhượng đất và đơn xin chuyển giao quyền sử dụng đất), tổng diện tích hơn 46 hecta.

Trong đó, 69 hồ sơ đất rừng phòng hộ là loại đất không được chuyển nhượng, tặng cho. 56 hồ sơ còn lại được chuyển nhượng khi người sử dụng đất không có sổ đỏ, vi phạm Luật Đất đai.

Việc ký chứng thực, xác nhận của 3 lãnh đạo xã gồm chủ tịch Viễn và hai cấp phó Ba và Vượng đã "cho phép các hộ dân chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định về công chứng, do công chứng nội dung trái pháp luật", cơ quan tố tụng xác định.

Trong 125 hồ sơ bị xác nhận khống, ông Viễn ký chứng thực, xác nhận 11 hồ sơ, ông An 75 hồ sơ và ông Vượng 39 hồ sơ.

Trước khi ba lãnh đạo lý xác nhận các hồ sơ khống đều có sự tham mưu, ký xác nhận của ông Ba, khi đó là cán bộ địa chính xã. Trưởng thôn Cường và phó thôn ký xác nhận vào tổng 69 đơn chuyển giao quyền sử dụng đất, dù biết rõ người sử dụng đất không có sổ đỏ, người nhận chuyển nhượng không sống trong khu vực rừng phòng hộ, là trái pháp luật.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận sai phạm. Một số người mua đất cho hay, khi mua không mất chi phí gì cho xã và họ mong cơ quan chức năng bóc tách giữa đất rừng và đất ở để những người mua không bị ảnh hưởng quyền lợi.

Loạt cán bộ không bị truy cứu

VKS xác định cựu chủ tịch xã Tạ Văn Viễn "lợi dụng chức vụ, quyền hạn", cho phép chuyển quyền sử dụng 17.000 m2 đất trái quy định. Song sai phạm xảy ra từ năm 2013, hiện đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, ông Viễn và một số cán bộ huyện Sóc Sơn (cũ) bị xác định thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, có dấu hiệu của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Do các thửa đất bị chuyển quyền sử dụng trái pháp luật hiện chưa được cấp sổ đỏ, không được đăng ký biến động, chưa xác lập quyền sử hữu cho các hộ dân. Vì thế, ông Viễn và các cựu cán bộ Sóc Sơn không bị xử lý về hành vi này.

Cựu trưởng thôn Cường, 54 tuổi, được Viện pháp y Quốc gia kết luận liệt nửa người, mắc bệnh hiểm nghèo, tỷ lệ tổn thương 99%, được đình chỉ điều tra.

"Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa" (Điều 29, Bộ luật Hình sự), VKS viện dẫn.

Thanh Lam