Cứu khuôn mặt bé 5 tuổi bị chó becgie cắn rách

TP HCMBé trai 5 tuổi bị chó becgie nhà hàng xóm tấn công rách vùng trán, cung mày và mi trên, máu chảy nhiều, nguy cơ nhiễm trùng.

Ngày 30/9, BS.CK2 Hồ Vân Phụng, quyền Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết vết thương tạo hình "ngôi sao", kéo dài từ trán qua cung mày đến mi trên. Bệnh nhi được cấp cứu kiểm soát đường thở, giảm đau, vệ sinh vết thương, tiêm ngừa uốn ván và dại theo phác đồ.

Sau đánh giá ban đầu, bác sĩ Phụng kích hoạt mô hình phối hợp "ELIP 3", huy động đồng thời ba chuyên khoa Mắt, Răng Hàm Mặt và Tai Mũi Họng. Các bác sĩ cùng phân tích hướng rách, dự trù biến chứng vùng mặt và hốc mắt, sắp xếp thứ tự can thiệp để vừa không bỏ sót tổn thương sâu, vừa bảo tồn tối đa mô sống nhằm hạn chế sẹo về sau.

Trong hơn hai giờ phẫu thuật, êkíp đã cắt lọc, tái tạo nhiều lớp mô vùng trán - cung mày - mi trên, khôi phục rìa và mép mi đúng giải phẫu nhằm đảm bảo chức năng nhắm mở mắt, bảo vệ lệ đạo. Kỹ thuật khâu ẩn theo nếp da và tái lập trục lông mày giúp cải thiện rõ rệt yếu tố thẩm mỹ. Sau mổ, bé được theo dõi thị lực, chăm sóc vết thương, kiểm soát nhiễm trùng và trị liệu phục hồi. Sau hai tuần, bệnh nhi vừa xuất viện, tiếp tục được theo dõi thị lực và trị liệu sẹo để tối ưu thẩm mỹ về lâu dài.

"Với vết thương mặt - mi ở trẻ, từng phút đều quý", bác sĩ Phụng nói. Tổn thương không chỉ dừng ở việc có lành hay không, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực, chức năng bảo vệ nhãn cầu, thẩm mỹ vùng hàm mặt và cả tâm lý khi trẻ lớn lên. Nhờ sự phối hợp liên chuyên khoa ngay từ đầu, các bác sĩ đã kịp thời đánh giá toàn diện và phẫu thuật trong "giờ vàng" - yếu tố then chốt cho kết quả tốt.

Bác sĩ cho biết, trẻ nhỏ thường bị chó cắn nặng hơn do tầm chiều cao ngang vùng đầu của chó. Vết thương dạng kéo xé nhiều tầng mô dễ gây sẹo xấu, nhiễm trùng và ảnh hưởng thị lực.

Người nuôi cần quản lý vật nuôi có trách nhiệm, rọ mõm và dùng dây dắt với các giống chó có bản năng bảo vệ cao. Chó phải được tiêm phòng dại đầy đủ, tẩy giun định kỳ. Tuyệt đối không để trẻ chơi một mình với chó, kể cả chó nhà nuôi. Khi bị chó cắn, cần rửa vết thương tối thiểu 15 phút bằng nước và xà phòng, che gạc sạch và đến bệnh viện ngay. Không tự bôi thuốc lá hay thuốc màu, không tự khâu tại nhà.

Y bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: Quỳnh Trần

Lê Phương