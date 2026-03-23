Cựu kế toán phường ở Hà Nội dùng sổ đỏ giả lừa tiền người nhà

Cựu kế toán phường La Khê bị cáo buộc làm sổ đỏ giả lừa tiền ông họ, lấy biên lai thuế trống của phường để lừa tiền dân, lợi dụng kẽ hở ngân hàng lừa vay tiền bạn bè...

Nguyễn Thị Nhung, 37 tuổi, cựu cán bộ kế toán UBND phường La Khê, quận Hà Đông cũ (giai đoạn 2017-2022), vừa bị TAND Hà Nội tuyên 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt 22 năm tù.

Cáo trạng xác định Nhung làm giả 5 sổ đỏ, nói dối có thể làm thủ tục chuyển đổi đất, cấp sổ đỏ; sử dụng 5 sổ tiết kiệm không có tiền trong sổ và các biên lai thu tiền thuế đất do Nhung tự lập để yêu cầu nộp thuế, chiếm đoạt tổng 10,2 tỷ đồng của 6 hộ gia đình trên địa bàn.

Trong vụ việc đầu tiên, VKS xác định, bị hại là gia đình ông Yên - ông họ bên nhà chồng của bị cáo, bị thu hồi 2 thửa đất nông nghiệp và được đền bù một thửa đất, đã được cấp sổ đỏ nhưng diện tích thực không đủ nên có nhu cầu đổi sang thửa khác.

Khi được nhờ vả, Nhung không có khả năng vẫn nhận lời, nói "quen người này người kia" ở Sở Tài nguyên Môi trường. Nhung tự tạo nội dung tin nhắn rồi đưa vợ chồng ông Yên xem, tin tưởng, đưa sổ đỏ gốc đi "làm thủ tục".

Nhung cầm sổ, nhận tiền nhưng không thực hiện cam kết mà thuê người làm giả sổ đỏ khác đưa cho ông bà. Sau đó, Nhung còn dụ họ ủy quyền toàn phần cho mình để làm thủ tục cho nhanh nhưng không được đồng ý.

Nhung do đó nói dối "đợt này đang có thanh tra nên phải ủy quyền mới làm được", khiến họ tin rồi chuyển hàng trăm triệu đồng theo yêu cầu.

Gia đình ông cũng có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng hai thửa đất khác và đều bị Nhung dùng thủ đoạn tương tự để lừa và chiếm đoạt tổng 2,6 tỷ đồng.

Sau khi cầm sổ đỏ thật của gia đình ông Yên và được ủy quyền toàn phần để đi "làm thủ tục", Nhung thực chất mang sổ lừa đảo nạn nhân thứ hai.

Bị cáo nói dối đó là đất của mình, bán cho người này với giá 3,8 tỷ đồng. Nhung đã nhận đủ tiền và mảnh đất đã được làm sổ đỏ mới theo tên người mua.

Trong vụ thứ 3, vẫn liên quan thủ tục đất đai, VKS xác định khi làm công chức tài chính - kế toán tại UBND phường La Khê từ tháng 6/2016 đến tháng 5/2019, Nhung được giao thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường. Nhung do đó được cấp các Biên lai thu thuế, trên Biên lai có dấu treo của UBND phường La Khê, chưa ghi nội dung.

Sau tháng 5/2019, dù không còn được giao nhiệm vụ này, nhưng Nhung không bàn giao lại các Biên lai trên cho UBND phường La Khê mà tự ý giữ lại nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người nộp thuế.

Nhung tự lập các biên lai thể hiện số tiền thuế phải nộp đối với 4 thửa đất rồi gửi cho chủ đất, yêu cầu họ chuyển tiền đến tài khoản cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế.

Từ tháng 3/2021 đến 4/2023, các chủ đất đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Nhung, tổng hơn 60 triệu đồng. Số tiền nhận được Nhung không nộp về UBND phường La Khê cũng như Chi cục Thuế quận Hà Đông và sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Thấy nghi ngờ, các chủ đất tìm hiểu sự việc và biết tiền nộp suốt 6 năm cho Nhung không hề được nộp về cơ quan thuế, nên làm đơn tố giác.

Trong vụ lừa đảo cuối cùng, VKS xác định, Nhung biết trong hoạt động tín dụng của một ngân hàng: Cho phép khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm, mở Sổ tiết kiệm dạng giấy và cho phép tất toán Sổ tiết kiệm online nhưng sau khi tất toán thì ngân hàng không thu hồi lại sổ tiết kiệm giấy.

Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng điều này, Nhung thông qua đại diện một chuyên cung cấp dịch vụ chứng minh tài chính cùng đi đến ngân hàng mở sổ tiết kiệm mang tên Nguyễn Thị Nhung, rồi ủy quyền cho công ty quản lý, sử dụng tài khoản (đề phòng ngừa việc chiếm đoạt tiền của công ty).

Sau đó, công ty sẽ chuyển tiền đến tài khoản trên của Nhung để ngân hàng làm các giấy xác nhận số dư, sổ tiết kiệm tổng 10,2 tỷ đồng.

Nhung thực hiện tất toán các sổ tiết kiệm này tại ngân hàng rồi hoàn trả đầy đủ tiền gốc và tiền phí cho công ty, giữ lại được 4 Giấy xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm, 4 Sổ tiết kiệm; 1 Giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn (song không có tiền).

Có được các giấy tờ này, Nhung đến gặp vợ chồng anh Nam, nói dối có các sổ tiết kiệm, chưa đến hạn rút tiền nhưng cần tiền làm ăn nên muốn vay tiền và đặt lại sổ tiết kiệm làm tin.

Bằng thủ đoạn này, tháng 6/2022, Nhung được vợ chồng anh Nam cho vay tổng 3,8 tỷ đồng, lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày, vay trong 3 tháng, Nhung đã chiếm đoạt hết số tiền này, chi tiêu cá nhân và đầu tư làm ăn thua lỗ hết.

Tháng 12/2022, anh Nam kiểm tra và phát hiện 5 Sổ tiết kiệm Nhung đưa đều đã bị tất toán nên yêu cầu hoàn trả.

Để anh Nam không đòi tiền, Nhung nói sẽ chuyển nhượng thửa đất, song thực tế thửa đất đã bị Nhung bán từ năm 2018. Bị cáo lại thuê làm giả sổ đỏ của thửa đất này đưa cho anh Nam.

Tổng hơn 10,2 tỷ đồng từ các vụ lừa, Nhung nói đã chuyển cho người tên Nghĩa "đầu tư làm ăn".

Hải Thư