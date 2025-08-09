Cứu hơn 100 người trong trận lũ lịch sử Bắc Kinh

Trung QuốcLái chiếc máy múc lao vào tâm lũ, anh Wang Tianyu, 35 tuổi, đã cứu hơn 100 người dân trong trận mưa lịch sử vừa qua.

Bắc Kinh và các tỉnh lân cận vừa hứng chịu trận mưa lớn kỷ lục, kéo dài 147 giờ, bằng 40% lượng mưa cả năm. Tại huyện Mật Vân, nơi có lượng mưa vượt 300 mm, chính quyền phải sơ tán khẩn cấp người dân.

Sáng 28/7, nhận được cuộc gọi cầu cứu của một người bạn có người thân mắc kẹt, Wang Tianyu, 35 tuổi, chủ một công ty xây dựng, lập tức lái máy múc đến làng. Anh đi cùng người bạn Wang Chong.

Wang Tianyu, 35 tuổi (áo xám) cùng bạn lái máy múc cứu hơn 100 người trong trận mưa lũ lịch sử ở Bắc Kinh, cuối tháng 7/2025. Ảnh: Handout

Nước trong làng dâng cao hơn một mét, nhiều người phải trèo lên mái nhà. Wang dùng gầu múc đưa từng nhóm người đến nơi an toàn. "Có chuyến đông nhất chở được 10 người, ít nhất cũng được hai người", anh nói. Tổng cộng, hai người bạn đã cứu hơn 100 dân làng.

Không chỉ cứu dân, hai anh còn dùng máy múc chở lính cứu hỏa đi khắp khu vực ngập lụt. Khi một đội cứu hỏa bị dòng nước xiết chặn lại, Wang đã dùng gầu múc làm lá chắn tạm thời, tạo thời gian cứu người.

Anh Zang Hui, đội trưởng cứu hỏa, xác nhận chiếc máy múc đã hỗ trợ rất nhiều cho việc sơ tán kịp thời.

Chiếc máy xúc của Wang Tianyu hỗ trợ lính cứu hỏa, sơ tán người dân đến nơi an toàn trong trận lũ lịch sử ở Bắc Kinh cuối tháng 7/2025. Ảnh: Handout

Làm việc liên tục từ 6h sáng đến 19h, Wang thừa nhận anh rất sợ hãi khi chiếc máy múc nhiều lần suýt bị lũ cuốn, nước tràn vào cả cabin. Sau một ngày vật lộn với dòng nước, phương tiện cũng bị hư hỏng nhiều bộ phận.

Hành động của Wang Tianyu được nhiều người ca ngợi là "người hùng máy xúc". Tuy nhiên, anh không phải người duy nhất. Người bạn đi cùng anh cho biết có ít nhất 15 chiếc máy múc khác cùng tham gia cứu hộ.

"Những người lái máy múc này chính là 'Biệt đội anh em' của Bắc Kinh", một tài khoản mạng xã hội bình luận, nhắc đến series phim nổi tiếng về tình đồng đội.

Minh Phương (Theo Sina, China.com)